Safemoon prijs keldert met 50% nadat directeuren zijn gearresteerd op beschuldiging van fraude

De Amerikaanse regering heeft leidinggevenden van de crypto SafeMoon aangeklaagd wegens beschuldigingen van “samenzwering om effectenfraude te plegen, samenzwering om bankfraude te plegen en het witwassen van geld.” De arrestatie van de leidinggevenden van Safemoon kwam nadat de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) woensdagochtend aanklachten tegen hen had onthuld.

De aanklacht tegen John Karony, Kyle Nagy en Thomas Smith kwam woensdag naar buiten, wat de rol van de leidinggevenden van Safemoon benadrukt bij het oplichten van investeerders in een plan van meerdere miljoenen dollars.

Directeuren van Safemoon gearresteerd

Volgens een persbericht gepubliceerd door het Amerikaanse Openbaar Ministerie, Eastern District van New York, zijn zowel Karony als Smith gearresteerd. Op het moment van ter perse gaan was Nagy echter nog op vrije voeten.

Ivan J. Arvelo, speciaal agent belast met binnenlandse veiligheidsonderzoeken, New York, zei in een verklaring:

“Zoals wordt beweerd, hebben de leidinggevenden van SafeMoon de waarde van hun bedrijf vergroot tot meer dan $8 miljard, maar in plaats van hun klanten te belonen zoals beloofd, bracht hun onverzadigbare hebzucht hen ertoe miljoenen dollars uit te geven aan hun eigen weelderige verlangens. Tegenwoordig kunnen geen luxe voertuigen of uitgestrekte onroerend goed hen beschermen tegen de gevolgen van dergelijke misdaden.”

Eerder had de maker van SEC Safemoon, Kyle Nagy, CEO John Karony en Chief Technology Officer Thomas Smith aangeklaagd voor fraude en het aanbieden van niet-geregistreerde effecten.

“De gedaagden beloofden de prijs van het token ‘veilig naar de maan’ te brengen, maar in plaats van winst te maken, hebben ze miljarden aan marktkapitalisatie weggevaagd, crypto-activa ter waarde van meer dan $200 miljoen uit het project gehaald en beleggersfondsen verduisterd voor persoonlijke doeleinden. gebruik”, luidde de klacht van de SEC tegen Nagy, Karony en Smith.

De prijs van Safemoon (SFM) kelderde na het nieuws, en het token crashte met ruim 50% naar $0,00009142.