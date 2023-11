Groot-Brittannië onthult crypto-regulering, maar enthousiastelingen blijven optimistisch, InQubeta wordt bekender onder Europese investeerders

Het is moeilijk om de reactie van de cryptogemeenschap te meten nadat Groot-Brittannië nieuwe regelgeving heeft onthuld. Desalniettemin is deze regelgeving een goede zaak, aangezien Groot-Brittannië zichzelf wil profileren als een mondiale crypto-hub en tegelijkertijd investeerders wil beschermen en aanzienlijke risico’s wil beperken.

Met deze stap zal Groot-Brittannië crypto reguleren zoals elke andere financiële dienst, te beginnen met stablecoins begin volgend jaar. Desondanks blijven de enthousiastelingen optimistisch. Het zal er immers waarschijnlijk toe leiden dat de cryptocurrency-sector in Groot-Brittannië floreert.

Ondertussen zet InQubeta (QUBE) zijn reis voort om een favoriet bij investeerders te worden, met hoge bijdragen in hun voorverkoop van over de hele wereld, inclusief Europa. Welke factoren dragen bij aan de groeiende populariteit van het project?

Dat onderzoeken we in dit artikel. Lees verder voor meer informatie, inclusief waarom InQubeta een van de altcoins is waar we de komende maanden op moeten letten.

Qubeta (QUBE): favoriet bij beleggers

Wat is InQubeta (QUBE)? Als een van de tokens op de oorspronkelijke lijst met token aanbiedingen, zijn velen er misschien niet mee in contact gekomen. Toch is de presale ervan een van de meest succesvolle en wordt getipt om een van de beste ICO’s van 2023 te worden.

In de lopende presale heeft het meer dan 4,1 miljoen dollar kunnen ophalen, wat geen eenvoudige opgave is. Dit betekent dat de populariteit ervan groeit onder beleggers, vooral in Europa.

Maar hoe is het een van de beste altcoins geworden om te kopen, en welke factoren bepalen de populariteit ervan?

Ten eerste kan de stijgende populariteit van InQubeta worden gekoppeld aan de convergentie van AI en blockchain-technologie. Het heeft ook een aanzienlijk groeipotentieel omdat het zich nog in de beginfase bevindt.

Door gebruik te maken van blockchain-technologie wil dit project het fondsenwervende landschap van de AI-industrie opnieuw vormgeven. Bovendien wil het de AI-markt voor iedereen toegankelijk maken. Bovendien bevindt het zich in de ICO-fase, momenteel fase 4, en heeft het enorme ruimte voor groei.

Een token kost momenteel $0,0133. Marktanalisten voorspellen dat deze na de lancering met wel 3.400% zou kunnen exploderen te midden van de verwachte bullmarkt. Met deze vooruitzichten is het mogelijk dat dit project een van de beste nieuwe cryptomunten wordt om in te investeren. Als je een van de eerste leden van deze groeiende gemeenschap wilt worden, volg dan de onderstaande link.

VK onthult crypto-regulering: kan de markt bullish zijn of niet?

In juni keurde Groot-Brittannië zijn historische cryptowet goed, en op 30 oktober onthulde de regering haar plannen voor het reguleren van cryptocurrency-activa. Bullish of niet? Voorlopig is het lastig te zeggen.

Hoe kan crypto door deze ontwikkeling worden beïnvloed? Simpel gezegd: cryptocurrency zal in Groot-Brittannië worden gereguleerd, net als elke andere financiële dienst. Het betekent dat crypto-activiteiten onder de bevoegdheid van de Financial Conduct Authority (FCA) zullen worden gebracht, waarbij de wetgeving naar verwachting volgend jaar van kracht zal worden.

Volgens een recente update van de HM Treasury zal de regeling in fasen worden ingevoerd, te beginnen met door fiat ondersteunde stablecoins. Bovendien vereist dit regelgevingskader, ongeacht de locatie, dat alle crypto-ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd en geautoriseerd zijn.

Het is een actie die het risico dat gepaard gaat met het omgaan met cryptocurrency aanzienlijk zal verminderen, waardoor de schade voor klanten wordt beperkt. Naarmate de sector volwassener wordt via deze regelgevingsregimes, is de verwachting dat deze op de lange termijn bullish zal blijken te zijn voor crypto.

Conclusie

Groot-Brittannië heeft onlangs zijn cryptoregulering onthuld, die vanaf volgend jaar gefaseerd zal worden geïmplementeerd. De industrie reageert op deze ontwikkeling, maar enthousiastelingen blijven optimistisch. Ondertussen is InQubeta bekend geworden onder Europese investeerders, in de hoop mee te kunnen liften op de bullish golf. Dit project zit vol potentieel en zou een van de nieuwe DeFi-projecten kunnen zijn waar we de komende maanden naar uit kunnen kijken.

Voor alle informatie over Qube kunnen beleggers de presale van InQubeta bezoeken of lid worden van de InQubeta-communities voor de sociale mediahub.