Sam Bankman-Fried schuldig bevonden in FTX-fraudeproces, riskeert tientallen jaren gevangenisstraf

In een belangrijke juridische ontwikkeling die verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben voor de cryptocurrency-industrie, is Sam Bankman-Fried, de medeoprichter van FTX, schuldig bevonden aan alle aanklachten in het FTX-proces dat op 3 oktober begon.

Het vonnis, uitgesproken door een jury van negen vrouwen en drie mannen, omvat veroordelingen op twee aanklachten wegens telebankfraude, vier aanklachten wegens samenzwering om fraude te plegen, en één aanklacht wegens samenzwering om het witwassen van geld te plegen.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Het vonnis van SBF benadrukt de juridische implicaties

Copy link to section

Het vonnis werd bereikt na minder dan vijf uur beraadslaging, waarmee een proces met hoge inzet werd afgesloten dat nauwlettend in de gaten werd gehouden door investeerders, toezichthouders en de cryptocurrency-gemeenschap. Het markeert een verbluffende val uit de gratie voor de eens zo prominente CEO van de cryptocurrency exchange, wiens nettowaarde op zijn hoogtepunt werd geschat op tientallen miljarden.

De veroordeling van Bankman-Fried staat gepland voor 28 maart. Hij kan mogelijk tientallen jaren gevangenisstraf krijgen.

De juridische problemen van Bankman-Fried begonnen in december toen hij werd gearresteerd en beschuldigd van het oplichten van FTX-investeerders en -klanten, evenals van de kredietverstrekkers van Alameda Research. SBF nam ontslag bij de cryptobeurs FTX toen deze in november 2022 het faillissement van Chapter 11 aanvroeg.

Gedurende het hele proces bleef hij zijn onschuld volhouden en verklaarde dat hij niemand had opgelicht, maar fouten had gemaakt bij het toezicht op de fondsen van het bedrijf.

Waar werd Sam Bankman-Fried van beschuldigd?

Copy link to section

De aanklager presenteerde echter een overtuigende zaak tegen Bankman-Fried, met het argument dat hij willens en wetens geld van klanten verduisterde voor verschillende uitgaven, waaronder luxe onroerend goed, sportsponsoring en durfinvesteringen.

Aanklagers hebben deze vermeende acties teruggevoerd tot 2021, toen Bankman-Fried het gebruik van klantenfondsen opdroeg om FTX-inzetten terug te kopen die eigendom waren van de rivaliserende crypto-uitwisseling Binance. Deze beslissing resulteerde uiteindelijk in het lenen van geld van FTX-klanten om de transactie te vergemakkelijken.

Caroline Ellison, de voormalige CEO van hedgefonds Alameda Research, getuigde tijdens het proces en benadrukte de rol van de beklaagde bij het bevelen van het gebruik van klantenfondsen, ondanks haar waarschuwingen over de mogelijke gevolgen.

In reactie op deze beschuldigingen voerde Bankman-Fried aan dat hij zijn zorgvuldig uitgekozen leidinggevenden vertrouwde om de activiteiten van het bedrijf te leiden. Tegelijkertijd concentreerde hij zich op andere aspecten van zijn miljardenimperium, waaronder lobbyen op het gebied van de regelgeving.

Een van de meest schadelijke aspecten van het proces voor Bankman-Fried was zijn eigen getuigenis. Tijdens een rigoureus kruisverhoor door aanklager Danielle Sassoon beweerde hij herhaaldelijk dat hij zich kritische details en verklaringen niet herinnerde, waardoor zijn geloofwaardigheid mogelijk werd ondermijnd. Sassoon gebruikte de woorden van Bankman-Fried, inclusief die uit interviews die hij gaf na de ineenstorting van de FTX, om een patroon van misleiding aan te tonen.

Sam Bankman-Fried wil tegen het vonnis in beroep gaan

Copy link to section

De advocaat van Bankman-Fried, Mark Cohen, gaf aan dat zijn cliënt in beroep zou gaan tegen de veroordeling, waarbij hij zijn onschuld zou handhaven en zou beloven de aanklachten tegen hem krachtig te blijven bestrijden.

Welke invloed heeft het vonnis over SBF op de cryptomarkt?

Copy link to section

Zoals Kavita Gupta, partner bij het Delta Blockchain Fund, had verklaard, zou de proef van het SBF kunnen helpen om meer duidelijkheid op het gebied van de regelgeving op het gebied van crypto te brengen. Het schuldigverklaring zal zonder twijfel substantiële gevolgen hebben voor de cryptocurrency-industrie.

De FTX van Bankman-Fried was een van de grootste cryptohandelsbeurzen en had spraakmakende investeringen gedaan, zoals het inhuren van beroemdheden als Tom Brady en Larry David als pitchmen. Zijn filantropische inspanningen en pleidooi voor regulering van de industrie hebben ook bijgedragen aan zijn publieke imago.

De ondergang van FTX, Alameda en hun dochterondernemingen na het CoinDesk-artikel dat hun nauw verweven activiteiten blootlegde, veroorzaakte echter schokgolven door de sector.

John J. Ray III, de nieuwe CEO van FTX, ging in op de financiële gevolgen van de ineenstorting en stelde dat FTX-klanten hun geld mogelijk niet volledig zullen terugkrijgen. Hij typeerde de vermeende misdaden als eenvoudige verduistering, waarbij hij de noodzaak van toezicht en regulering in de cryptocurrency-sector benadrukte.

De Amerikaanse advocaat Damian Williams karakteriseerde de acties van Bankman-Fried als aanzienlijke financiële fraude en corruptie en benadrukte dat dit soort wandaden geen plaats had in de cryptocurrency-industrie.

Het schuldig verklaren zal zeker dienen als een waarschuwing voor potentiële fraudeurs, wat aangeeft dat hun daden niet buiten het bereik van de wet vallen.