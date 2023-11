Vechain voegt op één dag 21.000 nieuwe wallets toe – kan de prijs van VET volgen?

VeChain heeft een enorme stijging gezien in het aantal dagelijks actieve wallet-adressen, met meer dan 21.000 nieuwe wallets toegevoegd in 24 uur.

Het blockchain-platform voor smart contracts op ondernemingsniveau zag het dagelijkse aantal actieve adressen met 21.381 stijgen. Hierdoor kwam het totale aantal wallets op 2.275.590, volgens details gedeeld door het officiële VeChain-account op X.

Volgens gegevens van Vechainstats bedroeg het totale aantal adressen voor het platform op vrijdag 3 november om 14:20 uur ET 2.282.873. In de afgelopen week is het aantal nieuwe wallet-adressen op de VechainThor-blockchain met 51.123 gestegen, terwijl het aantal actieve wallets met transacties voor de periode ruim 17.600 bedroeg.

Uit de statistieken blijkt dat het totale aantal adressen sinds 2021 gestaag is toegenomen.

Prijsvooruitzichten voor VeChain

De prijs van VeChain zweefde op het moment van schrijven boven de $0,018, een daling van 0,9% in de afgelopen 24 uur, maar stond in het groen gedurende de afgelopen week en 30 dagen. VET testte donderdag de weerstand boven $0,019, misschien gedreven door het algemene crypto-sentiment waarbij Bitcoin (BTC) steeg naar bijna $36.000.

Hoewel VET/USD waarschijnlijk de winst zal verkleinen in lijn met de daling van BTC tot onder de $35.000, zou een opleving van de koopdruk, vergelijkbaar met toen de VET-prijzen in september piekten, de altcoin mogelijk naar het $0,02-gebied kunnen duwen. Als de bulls boven de $0,03 uitkomen, kunnen ze zich richten op de hoogtepunten van maart 2022 van $0,09 en de psychologische $0,1.

Het is een vooruitzicht dat ondersteund zou kunnen worden door de piek in walletadressen en netwerktransacties, waardoor VeChain vandaag een indrukwekkende 1,1 miljoen deed.

Cryptohandelaar Apollo deelde de mijlpaal op X:

VeChains recente samenwerking met Venum Brazilië

De aanzienlijke stijging van het VeChain-netwerk in portefeuilleadressen en transacties in de afgelopen 24 uur komt doordat het platform een nieuwe samenwerking met Venum Brazilië heeft aangekondigd. De samenwerking omvat de integratie van VeChain’s blockchain-technologie, NFT’s en NFC door Venum in zijn kledingcollectie.