Het potentieel van Shiba Memu nu Memecoin ($MEME) de correctiemodus betreedt

Memecoin ($MEME) verwelkomde de maand met een bullish houding en steeg op 3 november met een enorme 2.500% toen meerdere cryptocurrency-beurzen, waaronder Binance, de altcoin lanceerden. Tijdens de indrukwekkende rally piekte de koers op $0,0245.

$MEME kon de $0,029 echter niet overwinnen, wat wilde prijsbewegingen veroorzaakte. Het werd op het moment van schrijven verhandeld tegen $0,02652, na een dip van 5,16% in de afgelopen dag.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

MEME 24-uursgrafiek op Coinmarketcap

Memecoin zou $0,029 moeten overtreffen om stabiele rally’s te registreren. Ondertussen liet de laatste correctie een dalende trendlijn zien die MEME de afgelopen 48 uur driemaal niet heeft weten te overwinnen. Dat duidt op dominantie van verkopers.

MEME zou zijn correcties kunnen uitbreiden totdat het de dalende driehoeksbarrière versterkt. Niettemin blijft de altcoin kwetsbaar voor marktbrede schommelingen.

Terwijl Memecoin moeite heeft om te herstellen van het corrigerende standpunt, blijven marktspelers zoeken naar het volgende 100X-token op de markt, kennelijk uit nieuwe projecten, inclusief die in presale, die indrukwekkende investeringen aantrekken.

Shiba Memu is een van de opkomende tokens in de thema-cryptomarkt. Het project heeft de afgelopen maanden ongeveer $4,5 miljoen ontvangen van crypto-enthousiastelingen. Dat bevestigt het vertrouwen van investeerders in Shiba Memu, waardoor de altcoin wordt gepresenteerd als een troef met aanzienlijk potentieel.

Waarom investeerders Shiba Memu (SHMU) zouden kunnen overwegen

Copy link to section

Shiba Memu presenteert zichzelf anders dan andere tokens in de wereld met hondenthema. Het profiteerde van de rage van meme-coins en de toenemende liefhebbers van kunstmatige intelligentie. Shiba Memu combineert verschillende technologieën om eersteklas gebruiksgemak en een hoger rendement te garanderen.

Bovendien zal het toekomstige traject van Shiba Memu waarschijnlijk de prijsacties in de algehele crypto-ruimte weerspiegelen. Analisten blijven optimistisch over Bitcoin en altcoins.

Once the BlackRock #Bitcoin Spot ETF gets accepted, Bitcoin will likely pump for 6 months straight. — Crypto Rover (@rovercrc) November 6, 2023

Crypto Rover vertrouwt erop dat het op de beurs verhandelde Bitcoin-fonds van BlackRock de katalysator is die digitale valuta nodig hebben om omhoog te schieten. Hij gelooft dat de leidende cryptovaluta zes opeenvolgende maanden kan stijgen zodra de SEC groen licht geeft voor een BTC ETF.

Een brede rally zal betekenen dat er enorme hoeveelheden geld naar de cryptomarkt stromen. Optimistische gebeurtenissen, waaronder een versoepeling van de federale overheid en de halvering van Bitcoin, ondersteunen opwaartse trends op de lange termijn voor digitale munten.

Altcoins met een veelbelovende toekomst, waaronder SHMU, zullen mogelijk omhoogschieten te midden van dergelijke ontwikkelingen. Via de website kunnen beleggers meer over Shiba Memu te weten komen.