Memeinator overtreft $1,1 miljoen terwijl de instroom van digitale activaproducten $736 miljoen bereikte

Beleggingsproducten voor digitale activa registreerden vorige week voor de zesde week op rij een instroom. Ondertussen steeg Bitcoin boven de $35.000, terwijl sommige altcoins beter presteerden dan de vlaggenschip-cryptocurrency.

In de wereld van meme-coins nam het momentum van de tophonden en kikkers toe en Binance’s notering van Memecoin (MEME) droeg bij aan de heropleving van de belangstelling van beleggers. Een analist zegt ook dat crypto en aandelen klaar kunnen zijn voor een kerstrally.

Waarom zou dit van cruciaal belang kunnen zijn voor Memeinator (MMTR), een nieuw meme-coin project dat waarschijnlijk veel aandacht zal trekken voorafgaand aan de verwachte crypto-rally?

Crypto-investeringsproducten bereikten de zesde opeenvolgende week van instroom

Beleggingsproducten voor digitale activa hebben een instroom van institutioneel geld gekend, waarbij de wekelijkse instroom nu zes weken positief is. Volgens beleggingsmaatschappij CoinShares voor crypto-activa is er de afgelopen week in totaal $261 miljoen naar verschillende producten gestroomd, wat het jaarlijkse totaal op $767 miljoen brengt en de $736 miljoen van 2022 overtreft.

Bitcoin en Ethereum, de laatste met de meeste instroom vorige week met $17,5 miljoen, zijn in dit opzicht koploper in de alternatieve munten met een grote kapitalisatie.

Terwijl de markt de bullish vooruitzichten blijft versterken, heeft een analist gewezen op een mogelijke “Santa Claus”-rally.

Markus Thielen, hoofd crypto-onderzoek en -strategie bij investeringsmaatschappij Matrixport, koppelt de bovenstaande vooruitzichten aan verschillende macro-gebeurtenissen. In een rapport dat het platform vandaag publiceerde worden drie macrofactoren opgemerkt: de uitgifte van kortlopend schuldpapier door het Amerikaanse ministerie van Financiën, de verschuiving van het rentebeleid door de Fed en de afkoeling van de arbeidsmarkt.

Deze overweging, en het niet-aflatende sentiment over de impact van een eerste Bitcoin ETF voor de Amerikaanse markt, zouden een perfect recept kunnen zijn voor een stormende bullmarkt.

Memeinator: een memeproject met een missie

Memeinator is een nieuw AI-gerelateerd meme-project dat tot doel heeft het marktsegment te domineren via een nutsaanbod dat de nutteloosheid van de meeste huidige meme-coins blootlegt.

Het project verwijst naar een deflatoir tokenmechanisme dat wordt aangedreven door het MMTR-token en dat de kracht van kunstmatige intelligentie zal benutten om niet alleen grip te krijgen en te behouden, maar de community ook meer te bieden dan alleen een hype.

Hoewel de Memeinator een routekaart heeft die de officiële lancering begin 2024 benadrukt, lijkt het project de juiste gevoelige snaar te hebben geraakt bij investeerders. Slechts enkele weken na de lancering van de voorverkoop heeft het team al meer dan 1,17 miljoen opgehaald. Het tokenaanbod bevindt zich momenteel in fase 5 en raakt snel uitverkocht.

De sterke stijging van de instroom in cryptoproducten suggereert dat de honger naar potentieel lonende edelstenen groot is. Als een succesvolle voorverkoop wordt gevolgd door een grotere adoptie in een stijgende markt, zal de kans groot zijn dat de MMTR uitgroeit tot een marktkapitalisatie van $1 miljard.

Wat kan de Memeinator een voorsprong geven op de concurrentie?

Memeinator zal spelers als Dogecoin en Shiba Inu moeten uitdagen en inhalen om de memecoin-kroon te claimen. Hoe kan dit een mogelijkheid zijn? De whitepaper van het project, die hier toegankelijk is, belicht een aantal functies en aanbiedingen die nieuw kunnen zijn in vergelijking met oudere meme-coins.

De integratie van staking, NFT’s en gaming via een door AI aangedreven meme-spel zijn bijvoorbeeld allemaal functies die bijdragen aan de algehele aantrekkingskracht van MMTR.

Dit zijn opmerkelijke waardemarkeringen voor de Memeinator, en het doel om voorbij zwakke meme-tokens te breken om de marktkapitalisatiegrens van $1 miljard te bereiken, zou haalbaar kunnen zijn. Toegegeven, dit zal misschien niet lang meer duren na de lancering van het project op het mainnet en de tokennotering op de belangrijkste crypto-uitwisselingen.