Bank of England introduceert plannen voor regulering stablecoins als onderdeel van het veranderen van Groot-Brittannië in een crypto-hub

De Bank of England (BOE), de centrale bank van het Verenigd Koninkrijk, heeft onlangs een plan uitgebracht om stablecoins te reguleren en een stap dichter bij het bieden van adequate regels voor de bredere crypto-industrie te komen.

Zowel de BOE als de Financial Conduct Authority (FCA), de financiële waakhond van het land, zijn van plan de regels te volgen die de Britse regering vorige week heeft vrijgegeven om een goed toezicht op de digitale activasector te garanderen.

Groot-Brittannië wil de volgende grote crypto-hub zijn

In het betreffende voorstel stond dat het land binnenkort regelgeving zou zien voor stablecoins ondersteund door fiatvaluta. De verwachting is dat de regelgeving ergens begin 2024 in werking zal treden.

Volgens het document van de Britse regering wordt van de Bank of England verwacht dat zij systemische stablecoins reguleert, terwijl de FCA verantwoordelijk blijft voor het besturen van de bredere cryptomarkt.

Rishi Sunak, de Britse premier, kondigde ook aan dat hij wil dat het land een crypto-hub wordt. Als dat zo is, zou het land zich kunnen aansluiten bij bijvoorbeeld Singapore, Hong Kong en Dubai als een van de meest gewilde cryptolocaties ter wereld.

Om dat niveau te bereiken heeft Groot-Brittannië echter eerst de introductie nodig van duidelijke regels voor cryptobedrijven en digitale activa zelf.

Dit zijn de doelstellingen waar de financiële instellingen en toezichthouders van het land zich eerst op moeten concentreren. Bovendien heeft Groot-Brittannië, sinds de EU en Japan hebben geprobeerd vergelijkbare regelgeving in te voeren, enkele concurrenten.

Details met betrekking tot stablecoin-regelgeving

Volgens het nieuwe artikel is de Bank of England van plan zich alleen te concentreren op stablecoins die worden ondersteund door het Britse pond.

Dit werd uitgelegd in een brief van de Prudential Regulations Authority (PRA), waarin stond dat het besmettingsrisico lager zou zijn voor stablecoins die worden gebruikt in door de bank gereguleerde systemische betalingssystemen dan voor alternatieven zoals e-geld of andere gereguleerde stablecoins die door de FCA zijn vastgelegd. regime.

De FCA bevestigde ook dat iedereen die een nieuwe stablecoin wil uitgeven eerst toestemming van de toezichthouder nodig heeft voordat zijn stablecoins in of vanuit Groot-Brittannië gaan circuleren. Het artikel voegde eraan toe dat emittenten de inkomsten uit rente en rendement uit de ondersteunende activa kunnen behouden.

De FCA merkte echter op:

We zijn ons ervan bewust dat dit als oneerlijk kan worden ervaren tegenover consumenten, als de rentetarieven hoog blijven en aanzienlijk stijgen (aangezien de gereguleerde stablecoin-backing-activa naar verwachting zullen worden beschermd als activa van klanten).

Terwijl Groot-Brittannië en de andere genoemde landen pogingen blijven ondernemen om een functioneel regelgevingskader te bieden en uiteindelijk de crypto-industrie te legaliseren, zijn dergelijke inspanningen in de VS tot nu toe nog niet gedaan. Hierdoor loopt het land op wereldschaal achter op veel landen..