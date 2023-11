De aandelenkoers van Digital World Acquisition (NASDAQ: DWAC) bewoog de afgelopen weken zijwaarts terwijl beleggers wachtten op de uiteindelijke fusie. De aandelen werden dinsdag verhandeld tegen $15,45, een paar punten hoger dan het dieptepunt van vorige maand op $14,25. In totaal zijn ze met 25% gestegen ten opzichte van het laagste punt ooit en blijven ze 91% onder het hoogste punt ooit.

Kansen en risico’s in de toekomst

Het grootste DWAC-nieuws van het jaar was de schikking van $18 miljoen met de Securities and Exchange Commission (SEC). De schikking, hoewel kostbaar, maakte een einde aan een lang geschil dat de uiteindelijke SPAC-fusie met Trumps Truth Social verhinderde.

Het andere grote nieuws was het besluit van de SPAC om de due diligence-periode te verlengen tot september 2024. In de meeste periodes duren SPAC-fusies minder dan zeven maanden. Dit roept serieuze vragen op over de vraag of de deal werkelijkheid zal worden.

Er liggen een paar kansen voor DWAC aandelen in het verschiet. Ten eerste zijn analisten van mening dat Truth Social meer activiteit zal zien in de richting van de volgende algemene verkiezingen in 2024. In de meeste periodes zien socialemediabedrijven zoals Twitter, Reddit en Facebook meer activiteit in een verkiezingsperiode.

De andere waarschijnlijke mogelijkheid is dat er meer vraag zal zijn naar de activiteiten van het netwerk, omdat de strafprocessen tegen Trump waarschijnlijk tot meer activiteit zullen leiden. Dit alles zou kunnen leiden tot meer inkomsten voor het bedrijf.

DWAC-grafiek van TradingView

Risico’s wegen zwaarder dan de kansen

Ik geloof dat DWAC en Trumps Truth Social met meer uitdagingen dan kansen te maken hebben. Ten eerste is er het feit dat Truth Social het qua gebruik niet goed doet. Een blik op gebruikersstatistieken laat zien dat Trump minder dan 6 miljoen volgers op Truth Social heeft.

Daarentegen had hij meer dan 80 miljoen volgers op Twitter. Daarom is de realiteit dat het niet de schaal heeft om te concurreren met bijvoorbeeld Twitter, Facebook en Snap.

In de tweede plaats wordt Truth Social geconfronteerd met risico’s op het gebied van het genereren van inkomsten, omdat veel grote bedrijven niet geassocieerd willen worden met de rechtse kant. We hebben dit gezien in de reguliere media, waar veel grote bedrijven zich hebben weggehouden van Fox News en zelfs Rumble.

Ten derde hebben SPAC’s historisch gezien geen goede prestaties geleverd. Populaire SPAC’s zoals Virgin Galactic, ContextLogic, VinFast en Canoo zijn de afgelopen maanden hard gedaald. Daarom is het waarschijnlijk dat DWAC aandelen na de SPAC-fusie zullen blijven dalen.

Verder wordt Truth Social geconfronteerd met sterke concurrentie in de rechtse ruimte. De grootste concurrent is X, voorheen bekend als Twitter, dat de uitdaging die Truth Social wilde oplossen grotendeels heeft opgelost. Onder Elon Musk is Twitter nu een grote tent geworden voor mensen van alle ideologieën. Een nadere blik op andere conservatieve sociale-medianetwerken zoals Gab en Parler laat zien dat ze moeite hebben gehad om grip te krijgen. Parler werd in augustus gesloten.

Het belangrijkste is dat Truth Social nog steeds geen groot marktaandeel heeft op de internationale markt, wat belangrijk is voor alle socialemediabedrijven. Bovendien is het bedrijf volledig afhankelijk van Trump, wat een risicovolle situatie is.

Al deze factoren verklaren waarom het behoorlijk riskant is om in DWAC aandelen te beleggen. Voor alle duidelijkheid: de aandelen zullen vaak short squeezes hebben, wat het bezitten ervan behoorlijk riskant maakt.