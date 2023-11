Circle, de maker van USDC, EURC stablecoins gaat in 2024 naar de beurs

Circle, de maker van de populaire stablecoin USD Coin (USDC), zal in 2024 een Initial Public Offer (IPO) lanceren. Volgens Bloomberg is het bedrijf al in gesprek met adviseurs terwijl het zich hierop voorbereidt.

Circle Internet is een van de belangrijkste bedrijven in de blockchain-industrie. Het creëerde USD Coin, een stablecoin met meer dan $24 miljard aan activa. Het creëerde ook EURC, een stablecoin die wordt ondersteund door euro’s. EURC heeft een gecombineerde marktkapitalisatie van meer dan $53 miljoen.

De stablecoins van Circle werken op tal van blockchains zoals Stellar, Ethereum en Avalanche. Volgens de website heeft USDC in zijn geschiedenis meer dan 12,6 biljoen dollar on-chain transacties afgehandeld. Ruim 1,8 miljoen mensen bezitten de stablecoin.

Uitgiftebedrijven van stablecoins zijn letterlijk geldprinters. De bedrijven verdienen geld door het geld eenvoudigweg te beleggen in veilige activa zoals kortlopende staatsobligaties. In dit geval heeft het bedrijf ongeveer $24 miljard geïnvesteerd en ongeveer 5% rente ontvangen.

Dit betekent dat het bedrijf dit jaar maar liefst 1,2 miljard dollar aan inkomsten zou kunnen genereren als het bedrag zich in de huidige fase bevindt. Uit de meest recente resultaten van Tether Holdings blijkt bijvoorbeeld dat de bedrijfswinst van het bedrijf in het tweede kwartaal naar ruim $1 miljard is gestegen. Tether is veel groter dan USD Coin, dankzij zijn activa van meer dan $86 miljard.

https://www.youtube.com/watch?v=kYeLKtONKbEu0026amp;pp=ygUJdXNkYyBjbmJj

De omzet van Circle zal het waarschijnlijk goed blijven doen, aangezien de rentetarieven op een hoog niveau blijven. In haar besluit van vorige week besloot de Federal Reserve de rente ongewijzigd te laten tussen 5,25% en 5,50%. De meeste analisten verwachten dat de bank de rente nog een tijdje op een hoog niveau zal laten staan.

De stablecoin van Circle wordt veel gebruikt in de blockchain- en off-chain-wereld. Een van de beste nutsbedrijven is de samenwerking met MoneyGram. Volgens de deal kunnen USDC-houders nu internationaal geld sturen en kunnen mensen het geld in Amerikaanse dollars opnemen.

Een belangrijk punt van zorg voor stablecoin-houders is de stabiliteit ervan. In het geval van UDDC komt de stabiliteit voort uit het feit dat het bedrijf wordt gecontroleerd door Deloitte, een van de vier grootste accountantskantoren. De reserves zijn in handen van bedrijven als Blackrock en BNY Mellon.

Het is onduidelijk welke waardering Circle zal vragen. In 2022 zou het bedrijf naar de beurs gaan door te fuseren met Concord Acquisition Corp. De deal waardeerde Circle op meer dan $9 miljard. Daarom is de kans groot dat het een hogere waardering zal krijgen.