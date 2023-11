DonAlt bearish over Litecoin: grafiek wijst anders uit, Everlodge en Binance Coin klaar voor prijsstijging

Binance Coin (BNB) heeft een prijsstijging gezien als gevolg van de toename van de netwerkactiviteit en het groeimomentum in zijn ecosysteem. Bovendien zou Litecoin (LTC) binnenkort kunnen dalen tot slechts $12, gebaseerd op de laatste voorspellingen van DonAlt.

Everlodge (ELDG) kan echter in waarde stijgen tegen de tijd dat het wordt gelanceerd, omdat het innovatieve blockchain-functies op de vastgoedmarkt introduceert.

Er wordt verwacht dat Binance Coin (BNB) binnenkort zal stijgen

Binance Coin (BNB) zag onlangs een stijging in waarde en in interesse van beleggers. Eerder deze maand lanceerde het team het BNB Greenfield Mainnet, en veel projecten sprongen erin. Dit is een gedecentraliseerd opslagnetwerk dat het eigendom van Web3-gegevens eenvoudiger maakt.

De afgelopen week werd de crypto in waarde verhandeld tussen $219,88 en $229,18. Bovendien bedraagt de marktkapitalisatie voor cryptovaluta van BNB $34.609.079.565, waarmee het de vierde grootste in de sector is. Wat het handelsvolume betreft, is BNB de afgelopen 24 uur met 15,33% gestegen.

Volgens de prijsvoorspelling van de BNB zal deze naar verwachting tegen eind 2023 stijgen naar een maximale waarde van $307,41.

DonAlt is bearish over Litecoin (LTC), maar de grafiek gegevens doen anders vermoeden

Litecoin (LTC) zou mogelijk met 80% in waarde kunnen dalen, volgens een projectie van crypto-analist DonAlt. Dit is gebaseerd op de statistieken op de kaart, die historisch gezien vergelijkbare patronen vertoonden. De prijs daalde bijvoorbeeld in 2015 en vervolgens ook in 2019, nadat Litecoin een halvering had meegemaakt.

Het handelsvolume van Litecoin is de afgelopen 24 uur echter met 27% gestegen. De afgelopen week steeg de waarde van een dieptepunt van $66,35 naar een hoogtepunt van $70,36. Volgens de prijsvoorspelling voor Litecoin kan deze tegen eind 2023 oplopen tot $105,02.

Everlodge (ELDG) om de vastgoedmarkt te democratiseren via fractionele NFT’s

Naast Binance Coin en Litecoin is Everlodge een andere cryptovaluta die veel aandacht trekt. Dit project is verbonden met de vastgoedmarkt die meer dan $280 biljoen waard is.

De missie van dit project is het creëren van een gemakkelijke en betaalbare vastgoedmarktplaats die de nadruk legt op toegankelijkheid. Dit zijn belangrijke kwesties op de traditionele vastgoedmarkt.

Om het beveiligingsniveau te verbeteren, zal Everlodge slimme contracten gebruiken om eigendomsgegevens op te slaan in de metadata van elke NFT.

Bovendien zal het het probleem van de betaalbaarheid oplossen door eigendommen als NFT’s te gebruiken en deze vervolgens te fractioneren. Door dit te doen, kan elke woning beschikbaar komen voor slechts $100. Daarnaast komt er een Rewards Club voor ecosysteemdeelnemers. Hiermee heeft iedereen toegang tot gratis hotelovernachtingen op specifieke locaties.

Tijdens fase 6 van de presale wordt ELDG verhandeld tegen $0,023. Bij de lancering voorspellen analisten dat de crypto een prijsstijging van 4.000% kan ervaren.

Voor meer informatie over de Everlodge (ELDG) presale kunnen beleggers de website bezoeken of hier lid worden van de community.