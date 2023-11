De Grayscale Solana Trust (GSOL)-premie voor het SOL-token is verbreed tot het hoogste punt sinds december 2021. Terwijl de prijs van Solana de afgelopen 12 maanden met ongeveer 92,5% is gestegen, is de GSOL in dezelfde periode met meer dan 375% gestegen. De sterke prestaties van GSOL zijn een teken dat er institutionele vraag is naar het actief.

GSOL is een van de vele producten die Grayscale bezit, waarvan Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) de meest populaire is, die in totaal meer dan $19 miljard aan activa heeft. GSOL is bedoeld om gebruikers, vooral institutionele beleggers, toegang te geven tot de markt van Solana. Het brengt een vergoeding van 2,50% in rekening en heeft in totaal meer dan $5,1 miljoen aan activa verzameld.

Eén eenheid GSOL werd verhandeld tegen $95,60, terwijl het bezit per aandeel is gestegen naar 16,90. Solana stond dit jaar in de schijnwerpers omdat het een van de best presterende grote cryptocurrencies was.

SOL is naar een hoogtepunt van $43,15 gestegen, het hoogste punt sinds 8 augustus vorig jaar. Op het hoogtepunt is het token met ruim 310% gestegen ten opzichte van het laagste punt in 2023. Deze rally heeft de totale marktkapitalisatie op ruim $18 miljard gebracht, waardoor het de zevende grootste cryptocurrency ter wereld is.

Een belangrijk punt van zorg onder beleggers was de blootstelling van Solana aan FTX Estate, dat miljoenen tokens bezit. Uiteindelijk zal de boedel deze tokens willen verkopen naarmate de faillissementsprocedure voortduurt. Onlangs heeft FTX Estate veel tokens verplaatst naar beurzen zoals Binance en Kraken, wat een impact had op de prijs.

Andere Grayscale-trusts worden tegen een aanzienlijke premie verhandeld. Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), dat historisch onder de NAV handelde, heeft nu een premie van 4,27%. Op dezelfde manier hebben Grayscale Chainlink Trust (GLINK) en Grayscale Ethereum Trust (ETHE) een premie van 17% en 2,6%.

De premie van Grayscale Bitcoin Trust op de NAV begon te stijgen nadat Grayscale een grote rechtszaak tegen de Securities and Exchange Commission had gewonnen. In die rechtszaak beval de rechtbank het bureau om het voorstel van het bedrijf om de trust om te zetten in een spot Bitcoin ETF te herzien.

Als Grayscale hierin slaagt, verwachten analisten dat het bedrijf zal proberen het om te zetten in een ETF.