Het ORDI-token was woensdag een van de best presterende op de markt toen beleggers de stijging in de Ordinals NFT-verkopen toejuichten. Het token steeg naar een hoogtepunt van $14,65, het hoogste niveau sinds mei dit jaar. Op zijn hoogtepunt was het Ordinals-token met ruim 403% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in september.

ORDI, het native token voor Ordinals, is deze week het best presterende token. Deze stijging heeft de totale marktkapitalisatie op ruim $270 miljoen gebracht. Het dagelijkse handelsvolume in de afgelopen 24 uur steeg tot ruim $569 miljoen.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Er zijn drie redenen waarom ORDI sterk groeit. Ten eerste zei Binance in een verklaring dat het het token zal vermelden. Dit is een belangrijke gebeurtenis aangezien Binance de grootste cryptobeurs ter wereld is. Uit gegevens van CoinMarketCap blijkt dat het grootste deel van ORDI’s volume afkomstig was van Binance, gevolgd door OKX en Bitget.

De andere reden waarom het ORDI-token is gestegen, is dat het totale volume van Ordinals NFT’s sterk is gestegen. Uit gegevens van CryptoSlam blijkt dat de NFT’s van Bitcoin de afgelopen 24 uur met ruim 19,9% zijn gestegen tot ruim $17,7 miljoen. Deze stijging was hoger dan die van Ethereum, dat NFT’s ter waarde van ruim $17 miljoen verwerkte.

Ethereum NFT’s hebben de afgelopen maanden aan kracht ingeboet, wat hun bodemprijzen naar een recordlaagte heeft geduwd. Als gevolg hiervan hebben bedrijven in de sector, waaronder OpenSea, aanzienlijke ontslagen aangekondigd.

Ondertussen nam ORDI’s open interest in de termijnmarkt toe. Volgens CoinGlass steeg deze open rente naar een recordhoogte van meer dan $79 miljoen. De meeste van deze activa bevonden zich in Binance, gevolgd door OKX en Bitget.

Open interest is een belangrijk cijfer in de crypto-industrie, dat het volume aan openstaande orders op de futuresmarkt laat zien. Een hogere open interest is een teken dat de vraag zich in een opwaartse trend bevindt.

Een andere belangrijke maatstaf waren liquidaties. Het aantal shortliquidaties steeg dinsdag naar een recordhoogte voordat het token weer begon te kelderen.