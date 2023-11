Pepe zal beter presteren dan Shiba Inu, slimme investeerders kiezen de InQubeta presale

Hoewel er veel verborgen juweeltjes zijn in de crypto-ruimte, is Pepe (PEPE) een formidabele speler op de meme-markt geworden. Hoewel het onlangs werd gelanceerd, zou het potentieel beter kunnen presteren dan Shiba Inu (SHIB), waardoor het een alternatieve investering wordt. In één adem probeert een nieuwkomer, InQubeta (QUBE), zowel PEPE als SHIB omver te werpen.

In dit artikel zullen we het potentieel van Pepe verkennen om Shiba Inu te overtreffen. Daarnaast zullen we ingaan op de groeiende belangstelling voor de presale van InQubeta en waarom dit een van de altcoins is om dit jaar in de gaten te houden.

InQubeta (QUBE): stijgende rente uitgelegd

De groeiende belangstelling voor InQubeta (QUBE) kan aan verschillende factoren worden gekoppeld. Het is de moeite waard om eerst te vermelden dat het tot nu toe in de ICO-fase (Initial Coin Offer) maar liefst $4,3 miljoen heeft opgehaald. Waarom is er zoveel belangstelling voor de presale? Om te beginnen wil het een belangrijk probleem in de AI-industrie aanpakken door gebruik te maken van blockchain-technologie. Dat is echter nog niet alles. Beleggers raken er steeds meer in geïnteresseerd vanwege kenmerken als staking, governance en het deflatoire karakter van het token. Het is nu gepositioneerd als de beste nieuwe crypto om in te investeren.

Het wil de fondsenwervingsuitdaging in de AI-industrie oplossen. Het zal dit bereiken door het eerste crowdfundingplatform voor AI-startups te worden via crypto, wat naar onze mening de AI-sector potentieel zou kunnen transformeren.

Dit project kent een enorme stroom investeerders om de hierboven genoemde redenen. Het bevindt zich in de vijfde fase van de presale en met een prijs van slechts $0,0161 per token. Volgens analisten zal de prijs na de lancering met 40x stijgen. Deelnemen aan de presale en early adopter worden? Klik dan op onderstaande link.

Beter presteren dan Shiba Inu

In de wereld van cryptocurrency, en vooral in het meme-ecosysteem, wordt Pepe (PEPE) snel een populaire naam. Het is uitgegroeid tot een van de beste altcoins in de crypto-ruimte. Dus, wat zijn dan de meme-oproepen? Pepe haalt, net als zijn voorgangers, inspiratie uit grappige karakters. In zijn geval is het gemaakt als eerbetoon aan de populaire internetmeme ‘Pepe the Frog’.

Het is uitgegroeid tot een belangrijke speler in de meme-scene, naast zijn dominante positie op de bredere cryptomarkt. Alleen Shiba Inu en Dogecoin zijn momenteel populairder meme-coins dan Pepe. Maar wij geloven dat het Shiba Inu kan verslaan, wat het positioneert als een goede crypto om te kopen.

Je vraagt je misschien af hoe dit überhaupt mogelijk is. Het is belangrijk op te merken dat Pepe meer ruimte heeft voor groei dan SHIB. Bovendien is het aantrekkelijker voor de jongere generatie investeerders, wat cruciaal zal zijn voor de groei ervan.

Conclusie

Pepe en InQubeta zijn populaire beleggingsopties geworden onder beleggers. Pepe zou Shiba Inu kunnen overtreffen in groei en winst vanwege zijn aantrekkingskracht op een jongere investeerdersbasis. InQubeta daarentegen zal naar verwachting na de lancering een stijging van 4.000% zien. Deze cryptocurrencies kunnen daarom worden beschouwd als enkele van de beste crypto’s om in te investeren.

Voor alle informatie over Qube kunnen beleggers de presale website van InQubeta bezoeken of lid worden van de community’s.