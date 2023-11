Het FTX-token piekt met 78%, nu SEC-voorzitter zegt dat opnieuw opstarten van de uitwisseling mogelijk is

De prijs van het FTX Token (FTT) steeg met meer dan 78% en bereikte donderdag een hoogtepunt van $2,36, terwijl de bredere cryptomarkt 3% aan de mondiale marktkapitalisatie toevoegde.

De altcoin, afkomstig van de FTX-beurs, was in november gedaald tot bijna $0, nadat het platform implodeerde en faillissement had aangevraagd.

De prijs bleef sindsdien onder de $1,35. Met het laatste optimisme in de markt en het nieuws omtrent FTX is het 24-uurs handelsvolume echter gestegen. De Relative Strength Index (RSI) is gestegen naar 66 en de Moving Average Convergence Divergence (MACD) duidt op een bullish momentum.

Waarom schoot de prijs van het FTX-token vandaag omhoog?

De prijsstijging van de FTX-token viel samen met de sprong van Bitcoin boven de $36.800, te midden van nieuw optimisme over een mogelijke goedkeuring van een spot-ETF. Er was echter nog een andere waarschijnlijke katalysator voor FTT: opmerkingen over de mogelijke herstart van FTX.

Woensdag vertelde SEC-voorzitter Gary Gensler aan CNBC in een interview dat het mogelijk was om FTX opnieuw op te starten, waarbij hij opmerkte dat dit het geval zou kunnen zijn als dit zou gebeuren onder een nieuw leiderschap en binnen de wet.

De opmerkingen van de SEC-voorzitter tijdens de DC Fintech Week hadden betrekking op berichten dat drie bieders in de race waren om het failliete cryptoplatform nieuw leven in te blazen. Onder de bieders bevindt zich Tom Farley, voormalig president van NYSE en oprichter van het digitale activaplatform Bullish.

Gensler merkte op dat iedereen, inclusief Farley, die geïnteresseerd is in het heropenen van FTX dit kan doen, op voorwaarde dat het “binnen de wet” gebeurt.

Volgens Gensler is de sleutel om het goed te doen het “opbouwen van het vertrouwen van investeerders” en het doen van alle vereiste openbaarmakingen. Het nieuwe leiderschap moet er ook voor zorgen dat ze geen fondsen vermengen en handel drijven tegen hun klanten.

Als gevolg van de ineenstorting van FTX werd oprichter en voormalig CEO Sam Bankman-Fried aangeklaagd en schuldig bevonden voor zeven aanklachten, waaronder fraude. Ondertussen heeft het FTX-faillissementsteam gezinspeeld op een mogelijke herstart van de beurs, te midden van actie om een schikking met schuldeisers te bereiken.