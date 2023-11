De prijs van Jasmy Coin zette de bullish trend voort terwijl investeerders de laatste uitbraak van Bitcoin toejuichten. De munt steeg donderdag naar een hoogtepunt van $0,0044, het hoogste punt sinds juni van dit jaar. Het is met meer dan 50% gestegen ten opzichte van het laagste punt dit jaar. Andere crypto-tokens zoals Mina, Pepe, Gala en Sui zijn de laatste tijd ook sterk gestegen.

Bitcoin is de belangrijkste drijfveer

De belangrijkste drijfveer voor Jasmy en andere altcoins waren de sterke prestaties van Bitcoin, die naar het hoogste punt sinds mei 2022 steeg. Het steeg naar een hoogtepunt van $37.000. Het is met bijna 50% gestegen ten opzichte van het laagste punt in september en met 137% ten opzichte van het laagste niveau in november vorig jaar. Dankzij dit herstel is het een van de best presterende activa van dit jaar.

Bitcoin slaagde erin om boven het bullish wimpelpatroon te komen. Bij prijsactieanalyse is een bullish wimpel een van de meest positieve signalen op de markt. Het blijft boven de 50- en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA).

Jasmy steeg ook toen de Fear and Greed-index naar de hebzuchtzone van 74 steeg. In de meeste gevallen hebben cryptocurrencies de neiging te stijgen wanneer beleggers hebzuchtig worden. Ondertussen is de VIX-index gecrasht naar $14,45, het laagste punt sinds 20 september. De index is met ruim 37% gedaald ten opzichte van het hoogste punt in oktober.

De VIX-index is een van de populairste maatstaven op de financiële markt. Er wordt gekeken naar de optiepositionering van de S&P 500-index. De crash viel samen met de aanhoudende rally van Amerikaanse aandelen. De Dow Jones- en Nasdaq 100-indices zijn de afgelopen negen dagen op rij gestegen. Als zodanig geloven beleggers dat de Sinterklaasrally begint.

Jasmy is ook flink gestegen na het laatste rentebesluit van de Federal Reserve. Tijdens haar vergadering besloot de bank de rente ongewijzigd te laten tussen 5,25% en 5,50%. Terwijl de Fed liet doorschemeren dat de bank de rente zal blijven verhogen, denken analisten dat zij de rente een tijdje intact zal laten.

Jasmy prijsvoorspelling

JASMY-grafiek van TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de prijs van JasmyCoin de afgelopen weken een sterke bullish trend heeft doorgemaakt. Het is gestegen van het dieptepunt van vorige maand van $0,0030 naar een hoogtepunt van $0,0045. De coin is boven de dalende trendlijn gekomen die de hoogste schommelingen sinds mei dit jaar met elkaar verbindt.

Jasmy is boven de 50- en 25-daagse Exponential Moving Averages (EMA) gestegen. Tegelijkertijd zijn de Relative Strength Index (RSI) en de Stochastic Oscillator boven het overboughtniveau gestegen. Daarom zijn de vooruitzichten voor de munt bullish, waarbij het volgende niveau om in de gaten te houden $0,0051 zal zijn, het hoogste punt op 19 mei. Als dit gebeurt, zal de munt met ruim 15,81% moeten stijgen ten opzichte van het huidige niveau.