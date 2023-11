Bonk, de vergeten meme-coin die in januari de krantenkoppen haalde, is terug. De symbolische prijs steeg donderdag met meer dan 60% toen de cryptocurrencies stegen. Het steeg naar een hoogtepunt van $0,0000020, het hoogste punt sinds maart van dit jaar. Hierdoor kreeg het een marktkapitalisatie van meer dan $41 miljoen.

Bonk is een meme-coin die in januari tot leven kwam. Het doel was om een haalbaar alternatief te zijn voor populaire meme-tokens zoals Shiba Inu, Dogelon Mars en Floki Inu. Het verschil was dat het werd gebouwd in het ecosysteem van Solana.

Destijds was Solana een risicovolle cryptocurrency vanwege de associatie met FTX, Alameda Research en Sam Bankman Fried. Tegenwoordig is Solana een van de best presterende cryptocurrencies dit jaar. Het steeg naar een hoogtepunt van $50, wat ruim 325% boven het laagste punt van dit jaar lag.

Volgens SolScan is het aantal houders van Bonk verwaarloosbaar geweest. Het heeft meer dan 474.000 tokenhouders. Het aantal actieve houders blijft echter op minder dan 2.300. Dit is zo’n klein cijfer omdat een enkel Bonk-token wordt verhandeld tegen $0,000000933984. In totaal heeft Bonk volgens CoinGecko een marktkapitalisatie van meer dan $78 miljoen.

De koers van obligaties is enorm gestegen omdat cryptocurrencies een sterke comeback hebben gemaakt. De prijs van Bitcoin steeg naar meer dan $37.000, terwijl Ethereum naar $2.000 is gestegen. Tegelijkertijd brulden ook andere memem-coins terug. De prijs van Taboo Token is de afgelopen 24 uur met 10% gestegen, terwijl Memecoin (MEME) met 15% is gestegen. Andere tokens zoals Milady Meme Coin (LADYS), Pepe en Floki Inu zijn gestegen.

De belangrijkste reden hiervoor is dat de Federal Reserve heeft gewezen op een rentepauze in de komende maanden. Ook is de crypto Fear and Greed-index naar de hebzuchtzone van 75 gestegen. In de meeste gevallen stijgen cryptocurrencies als er hebzucht op de markt is.