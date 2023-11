Het was een goede week voor cryptocurrencies. De prijs van Bitcoin steeg voor het eerst in 18 maanden boven de $37.000. Op dezelfde manier steeg de prijs van Ethereum naar meer dan $2.100, nadat Blackrock zijn ETH ETF onthulde. Als gevolg hiervan zijn de meeste altcoins, waaronder Huobi Token, Jasmy en Ethereum Classic enorm gestegen.

Liquid staking-tokens stijgen

Een cruciale groep crypto-tokens die ook stegen waren degenen die betrokken waren bij liquid staking. Lido DAO (LDO) en Rocket Pool (RPL) waren vrijdag twee van de best presterende tokens, aangezien ze de afgelopen 24 uur met meer dan 20% zijn gestegen.

LDO versus RPL-grafiek

Om te beginnen zijn Lido en Rocket Pool de twee grootste spelers in de liquid staking-industrie. Met liquid staking kunnen gebruikers hun tokens op een gedecentraliseerde manier inzetten. Het belangrijkste voordeel is dat mensen met dergelijke activa deze zelfs vóór het einde van de maand gemakkelijk kunnen opnemen.

Rocket Pool heeft 819.000 ETH ingezet, die momenteel wordt gewaardeerd op meer dan $1,7 miljard. Gebruikers van het platform kunnen meer dan 7% aan APR verdienen als ze inzetten en een knooppunt runnen, en 3,12% als ze alleen maar inzetten.

Lido DAO is uitgegroeid tot het grootste DeFi-protocol ter wereld met een totaal vermogen van meer dan $ 19 miljard. Gebruikers op het platform kunnen Ethereum en Polygon inzetten. Het heeft voor meer dan $18 miljard aan ETH en $123 miljoen aan MATIC. De ETH-inzet levert een JKP op van 3,5%.

Het is vermeldenswaard dat Ethereum een lager rendement heeft dan de Amerikaanse dollar. Nu de rente stijgt, levert de Amerikaanse dollar ruim 5% op. Geldmarktfondsen hebben echter doorgaans een zwakke groei.

Prijs van Ethereum stijgt

De belangrijkste reden waarom de aandelenkoersen van LDO en RPL enorm zijn gestegen, is dat de prijs van Ethereum een bullish doorbraak heeft gemaakt. De prijs van ETH steeg naar een hoogtepunt van ruim $2.100, het hoogste niveau sinds mei 2022. De prijs is met ruim 141% gestegen ten opzichte van het laagste punt dit jaar, waardoor het een marktkapitalisatie heeft van meer dan $254 miljard.

De prijs van Ethereum is enorm gestegen als gevolg van de algehele crypto-rally. Bitcoin is boven de $37.000 gestegen, terwijl de totale marktkapitalisatie van alle cryptocurrencies naar meer dan $1,4 biljoen is gestegen.

Het ETH-token steeg enorm nadat Blackrock een ETH ETF had aangevraagd. Het argument is dat de Securities and Exchange Commission (SEC) eerst de Bitcoin ETF zal goedkeuren. Daarna volgt een ETH ETF.

Het is nog onduidelijk of de SEC een Ethereum ETF zal goedkeuren. Ten eerste verschilt Ethereum behoorlijk van Bitcoin vanwege de manier waarop de technologie werkt. Bitcoin gebruikt de proof-of-work (PoW) -technologie, terwijl Ethereum een proof-of-stake (PoS) -technologie gebruikt.

Door gebruik te maken van de PoS-technologie beschikt Ethereum over staking-functies, die behoorlijk problematisch zijn volgens de SEC. De SEC beschouwt Ethereum waarschijnlijk als een financiële zekerheid, wat zou kunnen leiden tot ontkenning ervan.

Er is een bullish case voor Lido DAO. Ten eerste heeft LDO een groeiend marktaandeel in de DeFi-industrie. Bovendien is Lido, in tegenstelling tot andere crypto-tokens, bijna klaar met het ontgrendelen van de tokens. Het heeft een totaal oplageaanbod van 1 miljard. 89% van deze tokens is al ontgrendeld.