Arbitrum’s Vertex Protocol (VRTX) wint marktaandeel nu gebruikersgroei stagneert

Vertex Protocol, een Decentralized Finance (DeFi)-protocol in Arbitrum, is uitgegroeid tot een van de snelstgroeiende DEX in de branche. Terwijl de Total Value Locked (TVL) in het ecosysteem slechts $37,2 miljoen bedraagt, is het dagelijkse volume blijven stijgen.

Volgens zijn website heeft Vertex Protocol in zijn korte levensduur meer dan 33,9 miljard dollar aan transacties afgehandeld. Woensdag verwerkte het meer dan $917 miljoen, waarmee het de derde grootste DEX ter wereld is, na dYdX en Uniswap v3 op Ethereum. De andere drie verwerkten respectievelijk $1,1 miljard en $945 miljoen.

Deze groei heeft van Vertex Protocol ook een zeer winstgevend platform gemaakt. Het genereerde donderdag meer dan $175.000 aan vergoedingen, wat de gecombineerde cumulatieve vergoedingen op ruim $7 miljoen brengt. Volgens TokenTerminal heeft Vertex de afgelopen 30 dagen meer dan $3,6 miljoen aan vergoedingen verdiend. Vertex zou meer kunnen verdienen als het in andere ketens zou bestaan. In plaats daarvan bestaat het in Arbitrum, een netwerk dat geliefd is vanwege de lagere transactiekosten.

De grootste uitdaging is dat de gebruikersgroei van het Vertex Protocol niet zo snel groeit. Uit gegevens op de statistiekenpagina blijkt dat het in totaal meer dan 18.287 gebruikers in het ecosysteem heeft. Het aantal dagelijkse gebruikers kwam woensdag echter uit op slechts 45. In december kwam Vertex er slechts 2.667 nieuwe gebruikers bij. Dit is een signaal dat het grootste deel van de handel wordt gedaan door een paar grote handelaren.

De stijging van het Vertex Protocol wordt niet weerspiegeld in de symbolische prijs. Het VRTX-token is deze maand met meer dan 38% gecrasht sinds het hoogste punt deze maand, omdat het momentum verliest. Uit gegevens van CoinGecko blijkt dat het volume van het token behoorlijk onder druk staat, met een gemiddelde van minder dan $2 miljoen per dag.

Vertex Protocol zal het waarschijnlijk goed blijven doen tijdens dit Bitcoin- en altcoin-seizoen naarmate de vraag stijgt. De uitdaging zal echter zijn hoe het omgaat met de concurrentie in het DEX-ecosysteem. Enkele van de beste kanshebbers waarmee het in Arbitrum te maken zal krijgen, zijn MUX Protocol, GMX, Uniswap en Balancer.

