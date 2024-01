Hedera Hashgraph DeFi TVL nadert recordhoogte, maar er zit een addertje onder het gras

De prijs van het HBAR-token van Hedera Hashgraph heeft zich aangesloten bij het lopende altcoin-seizoen nu de vraag naar het token aanhoudt. De prijs van HBAR steeg naar een hoogtepunt van $0,9195, het hoogste punt sinds 19 februari. Het is met meer dan 155% gestegen ten opzichte van het laagste punt dit jaar. Deze stijging heeft het een marktkapitalisatie van meer dan $3 miljard opgeleverd.

De rally van Hedera is vooral te danken aan de aanhoudende rally van Bitcoin en altcoin. Bitcoin steeg woensdag naar meer dan $43.000 en sommige analisten denken dat het $100.000 zou kunnen bereiken voorafgaand aan de halving van volgend jaar. In de meeste gevallen doet Bitcoin het goed richting en na de halving. We zagen dat gebeuren in april 2021, toen het token naar een recordhoogte steeg.

Er zijn andere katalysatoren. De inflatie in de meeste ontwikkelde landen daalt, waardoor de kans op renteverlagingen in 2024 groter wordt. In Groot-Brittannië daalde de totale inflatie in november onder de 4% en het is waarschijnlijk dat deze trend zich zal voortzetten.

Ondertussen is de kans groter dat de Securities and Exchange Commission (SEC) een spot Bitcoin ETF zal goedkeuren. De SEC, Blackrock en Nasdaq hielden deze week opnieuw een bijeenkomst om het hele proces te bespreken.

Hedera Hashgraph stijgt ook vanwege de prestaties van zijn gedecentraliseerde financiële (DeFi) ecosysteem. Uit gegevens van DeFi Llama blijkt dat de TVL van het netwerk is gestegen tot meer dan $52 miljoen. In HBAR-termen is de TVL gestegen naar 644,5 miljoen tokens, iets onder het hoogste punt ooit.

Hoewel dit een goede zaak is, zit er een addertje onder het gras bij het DeFi-ecosysteem van Hedera. Ten eerste bevinden de meeste activa die op het platform zijn vergrendeld zich in één hoofd-dApp: SaucerSwap. De Decentralized Exchange (DEX) heeft een TVL van meer dan $50 miljoen. Het verwerkte donderdag een volume van meer dan $653.000.

De uitdaging hierbij is dat Hedera is ingehaald door veel nieuwere blockchain-netwerken zoals Base, Sui, PulseChain en Aptos. Dit terwijl Hedera een veel grotere marktkapitalisatie heeft dan al deze netwerken.

Aan de positieve kant laten on-chain-statistieken zien dat het netwerk van Hedera Hashgraph behoorlijk populair is onder gebruikers. Het aantal aangemaakte accounts in het netwerk is gestegen tot ruim 2,67 miljoen, terwijl het aantal actieve accounts 1,37 miljoen bedraagt. Hedera heeft ruim 32,7 miljard transacties afgehandeld met een gemiddelde tijd van 1.000 transacties per seconde (tps).