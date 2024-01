Registratieaanvraag waardeerde aandeel AMC op $7,47, wat betekent dat voor de markt?

AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE:AMC) kondigde de uitgifte aan van 3,3 miljoen aandelen. Volgens de laatste indiening waren de aandelen in ruil voor een tweede pandrecht van $25 miljoen met vervaldag in 2026. Het bedrijf lanceerde ook een deal-zoetstof en kondigde een nieuwe lijn chocoladesnoepjes van het AMC-merk aan. De informatie is ongetwijfeld behoorlijk overweldigend voor het ongetrainde oog. Daarom bieden wij een scherpe analyse van wat de deal voor de investeerders betekent.

De uitgifte van aandelen voor tweede pandrechtschulden is om twee redenen zorgwekkend. Ten eerste resulteert de deal in de verwatering van de bestaande aandeelhouders. Ten tweede duidt de deal op uitdagende economische vooruitzichten. Bijgevolg werd de intrinsieke waarde van de aandelen op slechts $7,47 geplaatst. AMC herkende de twee uitdagingen en kondigde de nieuwe lijn snoepgoed aan.

De schulden-voor-aandelenovereenkomst komt slechts een paar maanden na de aandelensplitsing van AMC. De aandelensplitsing vond eind augustus dit jaar plaats. De snelle opeenvolging van de gebeurtenissen duidt erop dat een bedrijf wanhopig op zoek is naar kapitaal op de markten. Het feit dat AMC zijn toevlucht nam tot dure tweede pandschulden bevestigt de kapitaaluitdagingen waarmee het wordt geconfronteerd.

De marktproblemen voor AMC worden beter begrepen door te kijken naar de prijs-omzetverhouding. Met slechts 0,4x is de prijs-verkoopverhouding een interessant geval. Dat geldt met name wanneer AMC wordt vergeleken met het sectorniveau van 1,2x P/S.

De lage prijs-verkoopverhouding zou kunnen impliceren dat AMC ondergewaardeerd is omdat de verkoop na de pandemie is gegroeid. We weten echter dat de markt de omzetgroei al in de prijsstelling had verwerkt, maar dat de prijs bleef dalen. We kunnen rekenen op meer marktkriebels na de aankondiging van schulden voor aandelen.

Het aandeel AMC bloedt na de aankondiging van schulden voor aandelen

Bron – TradingView

Uit de aandelenkoersgegevens blijkt dat de voortschrijdende kortetermijngemiddelden zich onder de langeretermijngemiddelden bleven bevinden. De aandelenkoers daalde eveneens met 8,46% als gevolg van het laatste beursnieuws. De daling bevestigt in ieder geval onze angsten, die we gedetailleerd beschrijven in de aandelenanalyse hierboven.

De prijs van $6,17 is lager dan de impliciete waardering van $7,47. Als we rekening houden met de volumes aan de aanbodzijde, is het duidelijk dat AMC zowel op de markt als daarbuiten voor uitdagingen staat.

Samenvatting

Beleggers moeten alle gemengde informatie van AMC analyseren voordat ze in het diepe duiken. De impliciete intrinsieke waarde van $7,47 wekt geen enkel vertrouwen bij de investeerders. De aankondiging van gastronomische snoepjes is slechts een zoetmiddel om de markten te kalmeren.