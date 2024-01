Shanghai voert ‘s werelds eerste grensoverschrijdende afwikkeling uit met de digitale yuan

Het filiaal van de Bank of China in Shanghai heeft met succes een betaling van 100 miljoen yuan ($14 miljoen) uitgevoerd met behulp van de digitale valuta van de centrale bank (CBDC), e-CNY. Lokale bronnen geven aan dat de overzeese schikking werd uitgevoerd via de Shanghai Financial Exchange International Board voor goud. De schikking vond plaats op 20 december.

Een woordvoerder van de Bank of China reageerde op de succesvolle schikking:

De rekening zal financiële kracht bijdragen ter ondersteuning van Shanghai’s diepgaande implementatie van de promotiestrategie voor de vrijhandelsproefzone en ter bevordering van de kwaliteit en modernisering van het internationale handelscentrum.

Deze mijlpaal is belangrijk voor de Bank of China Shanghai, die in de frontlinie heeft gestaan bij pilottests met e-CNY. De e-CNY-implementatie versterkt Shanghai’s promotiestrategie voor de vrijhandelsproefzone, die ernaar streeft een internationaal handelscentrum te worden. De laatste tijd heeft de bank de import van ijzererts naar China mogelijk gemaakt met behulp van digitale valuta.

Wereldwijde e-CNY CBDC-tests om adoptie te stimuleren

China heeft de e-CNY-experimenten opgevoerd, terwijl het land zichzelf probeert te bevrijden van de afhankelijkheid van de dollar. Tijdens mondiale pilottests ondertekende China op 1 december een memorandum van $400 miljoen met de Verenigde Arabische Emiraten voor CBDC-samenwerking. China werkte ook samen met verschillende instellingen, waaronder de Britse bankgigant Standard Chartered, voor e-CNY-tests.

Meer recentelijk heeft China zijn nieuwste versie van de digitale yuan-app uitgebracht. De bijgewerkte versie biedt verbeterde functionaliteiten en stelt gebruikers in staat debetkaarten en persoonlijke bankrekeningen te koppelen om digitale valuta te kopen.

De Chinese president Xi Jinping heeft CBDC’s krachtig gesteund, in de overtuiging dat ze de sleutel zijn tot het ontsluiten van grensoverschrijdende betalingen. De steun komt ondanks de harde houding van het land ten aanzien van digitale activa, nadat het cryptocurrency-transacties in 2021 had verboden. Vanaf juli van dit jaar overschreden de e-CNY-transacties de waarde van 1,8 biljoen yuan ($250 miljard) aan transacties sinds de lancering minder dan twee jaar geleden.