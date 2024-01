Verkoopsignaal op komst: NEAR/USDT nadert groot weerstandsniveau

NEAR/USDT handelsstrategie Copy link to section Activa kopen/verkopen: Verkoop NEAR/USDT

Toegangsprijs: $3,50

Stop-loss: $3,82

Hefboomwerking: 1x

Neem winst 1: $3,15

Neem winst 2: $2,80

Neem winst 3: $2,10

Tijdsbestek: 1-2 weken

Maximale winst: 40%

Maximaal verlies: 9%

NEAR/USDT grafiek en technische analyse

Copy link to section

De prijs van NEAR/USDT nadert een groot weerstands- en aanbodgebied van $3,50. De prijs herstelde de afgelopen drie dagen met ongeveer 70%. Dit zou de perfecte gelegenheid kunnen zijn om te profiteren van een mogelijke terugslag.

Ik verwacht dat de prijs een terugkeer zal maken en de komende dagen zou kunnen dalen naar het ondersteuningsniveau op $2,10. $3,50 is een belangrijk dagelijks weerstandsniveau en de prijs wordt vanaf dat niveau al afgewezen.

Ik overweeg het weerstandsniveau van $3,50 voor short entry en mijn doel voor deze transactie is $2,10. De algemene trend op de lange termijn zal echter mogelijk bullish blijven.

NEAR-protocol fundamentele analyse

Copy link to section

Fundamenteel zal de prijs grotendeels de technische strategieën volgen, aangezien er geen grote fundamentele gebeurtenissen zijn die de prijs van het NEAR-protocol substantieel zouden kunnen beïnvloeden.

Handel NEAR-protocol naar Tether: belangrijkste punten

Copy link to section

NEAR/USDT zal de komende week en dagen waarschijnlijk dalen naar het ondersteuningsniveau op $2,10.

Er zijn meerdere take-profitniveaus toegevoegd om onderweg de winst veilig te stellen.

De risico-opbrengstverhouding bij deze transactie is 1:4,4.

De entry- en stoploss-prijzen zijn op veilige niveaus geplaatst met de minste kans om geraakt te worden.

Succes!

