Crypto prijsvoorspellingen: Cryptex Finance (CTX), DigiByte, Oasis Network

De crypto-bonanza ging deze week door, waardoor veel investeerders sterke rendementen genereerden. De meeste stijgers waren bekende spelers, vooral die in het ecosysteem van Solana. Solana zelf steeg ook en werd de vijfde grootste cryptocurrency ter wereld.

Onder de oppervlakte hebben verschillende andere cryptocurrencies het goed gedaan nu de crypto-rally aan kracht wint. Hier zijn enkele van de beste cryptocurrencies om dit weekend in de gaten te houden, waaronder Cryptex Finance (CTX), DigiByte (DGB) en Oasis Network (ROSE).

Oasis Network| ROSE

Oasis Network was dit jaar een van de best presterende cryptocurrencies. ROSE, het token van het netwerk, steeg naar een hoogtepunt van $0,1161, het hoogste punt sinds augustus vorig jaar. Het is met ruim 208% gestegen ten opzichte van het laagste niveau dit jaar.

Oasis Network is gestegen dankzij de crypto-bonanza en het recente nieuws omtrent het ecosysteem. Het grootste nieuws in het ecosysteem was de Mainnet Eden-upgrade, die Oasis Core 23.0.x functioneel maakte.

Eden introduceerde verschillende belangrijke functionaliteiten in het ecosysteem. Delegators in het ecosysteem kunnen bijvoorbeeld stemmen over voorstellen voor on-chain governance, parallelle runtimes, stemmen op parameters en onmiddellijke synchronisatie.

Het ROSE-token is boven het belangrijkste weerstandsniveau van $0,086 gestegen, het hoogste punt op 15 februari. Het steeg ook iets boven het belangrijkste weerstandspunt op $0,1161, de hoogste swing in augustus vorig jaar.

ROSE is ook boven de 50- en 100-daagse voortschrijdende gemiddelden gesprongen, terwijl de Relative Strength Index (RSI) en de Stochastic Oscillator naar het overboughtpunt zijn gegaan. Daarom is het waarschijnlijk dat de prijs van Oasis Network zal blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het belangrijkste weerstandspunt van $0,15.

Cryptox Finance | CTX

Cryptex Finance (CTX) is een small-cap cryptocurrency die zeer populair is onder daghandelaren. Het heeft een marktkapitalisatie van meer dan $ 11 miljoen. Het CTX-token heeft ook deelgenomen aan de recente crypto-bullrun, toen het steeg van het laagste punt van het jaar tot nu toe van $0,69 naar een hoogtepunt van $3,15.

Op het hoogtepunt was de prijs van Cryptex Finance met meer dan 385% gestegen ten opzichte van het laagste punt dit jaar. Het blijft boven de 50- en 25-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA). De oscillatoren van het token zijn naar beneden bewogen, waarbij de Relative Strength Index naar het neutrale punt van 50 is afgedreven. Ook is de stochastische oscillator onder het neutrale punt gekomen.

Het token heeft echter een dubbel toppatroon gevormd van $ 3,12, waarvan de halslijn $ 1,54 was. Daarom zijn de vooruitzichten voor de munt bearish, aangezien verkopers zich richten op de neklijn van $1,54.

DigiByte prijsvoorspelling

DigiByte (DGB) was onlangs een van de best presterende cryptocurrencies. Het is met ruim 56% gestegen ten opzichte van het laagste punt dit jaar en zweeft nu op het hoogste punt sinds 6 juli. Het token is boven de 50-daagse en 25-daagse EMA gestegen, terwijl de Relative Strength Index naar boven wijst.

De prijs van DigiByte is boven het belangrijke weerstandspunt van $0,0088 gestegen, de hoogste swing op 13 november en 13 juli. Daarom zijn de vooruitzichten voor de DGB-tokenprijs bullish, met een volgende niveau van $0,108, wat ongeveer 20% boven het huidige niveau ligt. Het was de hoogste swing op 19 april.

DGB-grafiek van TradingView