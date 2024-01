EOS heeft de bullish rally langzaam voortgezet naarmate de aanhoudende crypto-bonanza aan kracht wint. Het token steeg naar een hoogtepunt van $0,8916, het hoogste punt sinds 10 juni. Het is met ruim 67% gestegen ten opzichte van het laagste punt dit jaar, waardoor het een marktkapitalisatie heeft van ruim $995 miljoen.

De crypto-bonanza gaat door

Copy link to section

De prijs van EOS heeft de afgelopen weken een sterke opwaartse trend doorgemaakt, geholpen door de aanhoudende crypto-bonanza. De Fear & Greed-index is opgeschoven naar de extreme hebzuchtzone van 75, wat aangeeft dat er meer kopers op de markt zijn.

EOS reageert op talrijke rugwinden in de crypto-industrie. Op macroniveau zijn de kansen groter dat de centrale banken de komende maanden een omslag zullen maken, aangezien de inflatie langzaam daalt.

In Europa is de inflatie gedaald naar 2,4%, in de buurt van de ECB-doelstelling van 2,0%. Op dezelfde manier is de totale inflatie in Groot-Brittannië en de VS gedaald naar 3,4% en 3,1%. Er zijn tekenen dat deze trend zich de komende maanden zal voortzetten.

Daarom is het basisscenario onder beleggers dat deze centrale banken in 2024 zullen beginnen met het verlagen van de rente. De meeste analisten zien renteverlagingen van meer dan 75 basispunten bij deze banken, omdat ze een evenwicht vormen tussen de lage inflatie en de trage economische groei.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Fundamenteel doet EOS het niet goed, omdat de groei van het ecosysteem onder druk blijft staan. Volgens DeFi Llama heeft het netwerk een totale waarde vergrendeld (TVL) van meer dan $100 miljoen, een daling ten opzichte van het YTD-hoogtepunt van $106 miljoen.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Een blik op het ecosysteem van EOS laat zien dat deze activa worden gedomineerd door EOS REX, een leenprotocol met $49 miljoen aan activa. PayCash, DefiBox en WhaleEx hebben TVL’s van meer dan $23 miljoen, $22,2 miljoen en $3,1 miljoen.

De uitdaging voor EOS is dat de concurrentie in de branche de afgelopen maanden is toegenomen. Enkele van de grootste kanshebbers die het verslaan zijn Base, Sui en PulseChain.

EOS prijsvoorspelling

Copy link to section

EOS-grafiek van TradingView

De daggrafiek laat zien dat de prijs van EOS de afgelopen maanden een sterke comeback heeft gemaakt. Het is nu boven het Fibonacci Retracement-niveau van 38,2% gekomen. Het is ook boven de 50- en 100-daagse voortschrijdende gemiddelden gestegen, die een bullish crossover-patroon hebben gevormd.

De prijs van EOS maakt ook het double-top-patroon van $0,8778 ongeldig. In de meeste gevallen is het double-top-patroon een van de meest bearish signalen op de markt. Daarom is mijn basisscenario waar de munt stijgt en de belangrijkste weerstand bereikt op $1,02, wat het retracementpunt van 61,8% is. Deze prijs ligt ongeveer 17,68% boven het huidige niveau.