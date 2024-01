Crypto-bedrijven stimuleren politieke donaties

Volgens een rapport gepubliceerd in de Financial Times heeft de crypto-industrie haar politieke bijdragen aanzienlijk vergroot als reactie op het toegenomen toezicht en de regeldruk in Washington.

Topspelers zoals Coinbase, Circle en a16z, samen met prominente personen, waaronder Ron Conway, Fred Wilson en de Winklevoss-tweeling, financieren actief pro-crypto-wetgevers en pleiten voor vastgelopen crypto-gerelateerde wetsvoorstellen in het Congres. Deze golf van politieke betrokkenheid vindt plaats in de aanloop naar de komende presidentsverkiezingen.

Financiering van pro-crypto-initiatieven

Deze week hebben Coinbase, Circle en a16z gezamenlijk 78 miljoen dollar bijgedragen aan Fairshake, een federale super PAC die is ontworpen om ‘pro-crypto leiderschap’ te bevorderen. Fairshake werkt door onbeperkte donaties te accepteren van zowel bedrijven als individuen, wat een aanzienlijke verschuiving in de politieke betrokkenheid van de industrie markeert.

Voorheen had de cryptosector relatief kleine bedragen uitgegeven aan politieke activiteiten. Zo zal het lobbybudget van Coinbase voor dit jaar naar verwachting slechts 4 miljoen dollar bedragen, en heeft Circle sinds 2021 slechts 760.000 dollar uitgegeven, zo blijkt uit openbare documenten.

Geconfronteerd met de toenemende kritiek op Washington

De geïntensiveerde politieke inspanningen van de crypto-industrie zijn een reactie op een steeds kritischere toon in Washington, waarbij senator Elizabeth Warren een van de prominente stemmen is die oproept tot strengere crypto-regelgeving.

In oktober schreven Warren en ongeveer 100 wetgevers een brief aan het Witte Huis en het Ministerie van Financiën, waarin zij aandrongen op actie tegen illegale crypto-activiteiten en bezorgdheid uitten over de nationale veiligheidsrisico’s die verband houden met digitale activa.

Zorgen over de nationale veiligheid

Senator Warren bevestigd haar standpunt en stelt dat “digitale activa een nationaal veiligheidsrisico vormen.” Ze stelt dat het ongereguleerde karakter van bepaalde aspecten van de crypto-ruimte het een aantrekkelijke optie maakt voor criminelen.

Sommige actoren binnen de crypto-industrie promoten actief hun minachting voor de internationale regels voor het witwassen van geld, wat de zorgen verder aanwakkert.

Bezoedelde reputatie en toezicht door de toezichthouders

Recente schandalen, waaronder de veroordeling van Sam Bankman-Fried, voormalig CEO van FTX, en regelgevende acties tegen Binance wegens het niet bestrijden van het witwassen van geld en het ontduiken van sancties, hebben de reputatie van de cryptosector ontsierd. Deze incidenten hebben het politieke toezicht op en de kritiek op de industrie binnen het Congres versterkt.

Reageren op lacunes in de regelgeving

Fairshake, de super-PAC die wordt gefinancierd door cryptobedrijven, is deels ontstaan als reactie op de waargenomen passiviteit van het Congres met betrekking tot een alomvattend regelgevingskader voor crypto.

De huidige straffen en boetes die aan cryptobedrijven worden opgelegd, zijn voornamelijk het gevolg van overtredingen van bestaande federale wetten op het gebied van effecten en het witwassen van geld, wat de afwezigheid van alomvattende cryptospecifieke regelgeving benadrukt.

Op zoek naar overeenkomsten met traditionele tegenstanders

Interessant is dat zelfs langdurige tegenstanders in Washington, zoals senator Warren en de banksector, een gemeenschappelijke basis hebben gevonden met betrekking tot de noodzaak om verplichtingen tegen het witwassen van geld op te leggen aan de cryptosector.

In december introduceerde senator Warren een wetsvoorstel gericht op het in lijn brengen van de crypto-regelgeving met de gevestigde normen van de financiële sector.

Verkiezingsdynamiek

De naderende verkiezingen in november worden steeds relevanter voor de fondsenwervingsinspanningen van de crypto-industrie, omdat de uitkomst van de verkiezingen een aanzienlijke impact zou kunnen hebben op het regelgevingslandschap.

Orlando Cosme, oprichter en managing advocaat bij advocatenkantoor OC Advisory, benadrukt: “Als de Democraten de presidentsverkiezingen winnen, en vooral als ze ook het Congres verslaan, dan zullen er de komende jaren vrijwel zeker grote uitdagingen zijn vanuit een regelgevend perspectief. “

Het vormgeven van de toekomstige regelgeving

Terwijl de crypto-industrie door een veranderend politiek landschap navigeert, blijft zij standvastig in haar streven om de toekomstige regelgeving voor digitale activa in Washington te beïnvloeden.

De toegenomen politieke betrokkenheid van de sector duidt op de vastberadenheid van de sector om zijn belangen te beschermen en te bevorderen in een evoluerend regelgevingsklimaat.