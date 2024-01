Grayscale nadert fondsconversie omdat het voldoet aan de cashregel van SEC

Grayscale heeft een gewijzigde S-3-aanvraag ingediend bij de Amerikaanse SEC, omdat deze zich positioneert voor goedkeuring van de conversie van zijn Bitcoin Trust in een exchange-traded fund (ETF). De herziene indiening voldoet aan de eisen van de SEC voor terugbetalingen in contanten in vergelijking met transacties in natura. Het dossier luidt gedeeltelijk:

De Trust kan momenteel contante bestellingen accepteren. Echter, en net als andere op de beurs verhandelde Bitcoin-producten, is de Trust op dit moment niet in staat aandelen te creëren en in te wisselen via transacties in natura met geautoriseerde deelnemers…

De stap van Grayscale volgt zijn collega’s die zich hebben onderworpen aan de eisen van de SEC voor terugbetaling van contant geld in hun spot Bitcoin ETF-deponeringen. Vorige maand heeft BlackRock zijn spot-ETF bijgewerkt om tegemoet te komen aan de zorgen van de toezichthouder.

Volgens het cashmodel ruilen ETF’s ETF-aandelen in voor contant geld. Dit model verschilt van het traditionele model, waarbij marktmakers de onderliggende activa ruilen voor ETF-aandelen. Bijgevolg heeft de SEC de voorkeur gegeven aan het contante model, vanwege zorgen over marktrisico’s en manipulatie. Controversieel is dat de gewijzigde indiening van Grayscale airdrops en blockchain-forks uit de lijst met nuttige producten verwijdert.

Een grote stap richting een goedkeuring van een spot Bitcoin ETF

Analisten zijn van mening dat de gewijzigde indiening van Grayscale een stap is in de richting van de uiteindelijke goedkeuring door de SEC van een spot Bitcoin ETF. Bloomberg’s Senior ETF-analist, Eric Balchunas, zegt dat de indiening de laatste stap markeert in de omzetting van Grayscale’s Bitcoin Trust (GBTC) naar spot-ETF.

Grayscale finally surrendering to cash-only creations, was a big holdout. Pretty sure they have an AP agreement (a crucial last step) so that would check all the boxes. That said, still a mystery whether they will be allowed to go on day one of the Cointucky Derby https://t.co/Wm7TfD3zkP — Eric Balchunas (@EricBalchunas) December 26, 2023

Bryan Armour, ETF-analist bij Morningstar, is echter van mening dat het contante aflossingsmodel het duur zou maken voor spot-ETF-beleggers vanwege de hogere transactiekosten.

Ondertussen hebben beleggers zich gepositioneerd voor de goedkeuring van de eerste spot Bitcoin ETF in 2024. De GBTC-discontovoet van Grayscale is kleiner geworden, wat erop wijst dat er meer belangstelling is voor GBTC-aandelen nu de markt optimistischer wordt over de fondsconversie. Bitcoin (BTC) is ook gestaag gestegen en bereikte een hoogtepunt van boven de $44.000 voordat het enigszins afkoelde.