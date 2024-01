Ethereum en Chainlink stijgen tijdens altcoin-golf: staat Meme Moguls ook op ontploffen?

De prijs van Ethereum is voorbij een belangrijk weerstandsgebied gebroken om boven de $2.400 te handelen, een beweging die analisten zien als een bullish signaal voor altcoins. De bijna dubbelcijferige stijging van de top-altcoin viel samen met aanzienlijke bewegingen voor BNB, Cardano en XRP. Bitcoin SV steeg ook, net als Chainlink, dat in 2024 met meer dan 16% steeg.

Analisten wijzen op een potentiële opwaartse voortzetting voor ETH en LINK. Wat betekenen de algemene marktvooruitzichten voor Meme Moguls (MGLS), een nieuw token in de presale dat furore maakt in sociale discussies?

Ethereum prijsvoorspelling

Ethereum bevindt zich momenteel boven het niveau van $2.300 nadat bulls de belangrijkste hindernissen van $2.200 hadden doorbroken. De leidende altcoin, waarvan de prijs de afgelopen maand met 20% is gestegen, staat misschien nog maar aan het begin van een grote opwaartse draai.

Na het succesvol opnieuw testen van de steun op $2.200, zal het bullish momentum waarschijnlijk de komende weken plaatsvinden. Volgens crypto-analist Rekt Capital zou ETH/USD boven de $2.274 bulls kunnen zien aandringen op de kritische weerstandszone rond de $2.800.

Als kopers de grip op het sentiment behouden, suggereert de analist dat er een opwaartse beweging van 22% in het verschiet ligt.

Chainlink prijsvoorspelling

In een sterke bullmarkt openen prijzen boven de $3.000 ETH waarschijnlijk voor een hertest van zijn hoogste niveau ooit. BitMEX-oprichter Arthur Hayes voorspelde onlangs dat Ethereum binnenkort het niveau van $5.000 zou kunnen bereiken. Het is een visie die de voorkeur geeft aan top-altcoins zoals Chainlink.

Na enkele turbulente maanden leek LINK achter te blijven terwijl sommige tokens verder stegen. Maar nu de prijs boven de $16 ligt, zal een succesvolle hertest en het instellen van de zone als ondersteuning LINK waarschijnlijk op koers zetten voor meer winst.

De positieve vooruitzichten voor Chainlink worden ook ondersteund door een toename van de activiteit van whales. Er is ook een potentieel om in 2024 een grote speler te zijn in de tokenisatie-industrie.

Volgens crypto-analist Ali hebben whales alleen al de afgelopen week ongeveer 7 miljoen $LINK binnengekregen. Dat is ruim $105 miljoen aan altcoins, en een aanzienlijke toename van de koopdruk is waarschijnlijk als grote houders weer bullish worden op LINK.

In just the past week, #Chainlink whales have purchased approximately 7 million $LINK, worth over $105 million!



This substantial buying spree suggests a growing confidence among major players in #LINK. pic.twitter.com/gg6SxGykhD — Ali (@ali_charts) December 27, 2023

Meme Moguls (MGLS): Kan dit token in 2024 ontploffen?

Meme Moguls wil de eerste door meme ondersteunde uitwisseling ter wereld zijn. Naast een meme-handelsplatform zal Meme Moguls ook een play-to-earn-game aanbieden waarin spelers hun meme-handelsvaardigheden kunnen aanscherpen terwijl ze strijden om de volgende mogul te worden.

Het native token MGLS is de in-game valuta en biedt meerdere andere voordelen voor de houder, waaronder voor bestuur en passief inkomen.

Als je je afvraagt waarom je zou willen deelnemen aan de presale van Meme Moguls, dan kan toegang tot een markt waar je alle populaire, op meme geïnspireerde activa kunt verhandelen een pluspunt zijn. De staking- en verdienfunctie zou ook een geweldige manier kunnen zijn om passief inkomen te verdienen, net als het beloningssysteem dat beschikbaar is voor topmagnaten.

In termen van tokenomics heeft een gemeenschapsgestuurde aanpak 60% van het totale aanbod van 3 miljard op Ethereum-gebaseerde tokens toegewezen aan de presale. Door de belangstelling zijn beleggers al door de eerste twee fases heen gekomen. Momenteel kunnen fase 3-kopers MGLS krijgen voor $0,0025, met een opbrengst van meer dan $1 miljoen.

Statistieken suggereren dat de meme-markt tegen 2025 zou kunnen uitgroeien tot een industrie van $6,1. Nu Meme Moguls klaar is voor dominantie, zou de prijs van het native token MGLS de winsten voor Ethereum en andere top-altcoins kunnen weerspiegelen. Het verwachte opwaartse momentum voor onder meer Dogecoin en Shiba Inu betekent ook dat de prijs van Meme Moguls na de lancering kan exploderen.

Lees hier meer over Meme Moguls en hoe je MGLS kunt kopen.