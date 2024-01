De wisselkoers van het paar USD/TRY steeg donderdag naar een nieuw recordhoogte na het laatste nieuws over het minimumloon. Het pair steeg naar een hoogste punt op 29,50, toen het het belangrijkste psychologische niveau van 30 naderde. Het heeft dit jaar een opmerkelijke rally doorgemaakt sinds het in januari op 18,50 handelde.

Turks minimumloon

De wisselkoers van de USD ten opzichte van de TRY bleef stijgen terwijl investeerders reageerden op de meest recente Turkse minimumloongegevens. De regering besloot het minimumloon met 49% te verhogen om de inwoners te helpen de stijgende inflatie het hoofd te bieden.

Het Turkse minimumloon steeg tot 17.002, wat overeenkomt met 578 dollar. Die stijging lag aan de bovenkant van de bandbreedte die analisten bij Goldman Sachs verwachtten. Daarom is het waarschijnlijk dat de stijgende lonen tot meer inflatie zullen leiden.

Uit de meest recente gegevens blijkt dat de Turkse inflatie in november is gestegen naar 62%, een van de hoogste ter wereld. Het percentage is nog steeds lager dan het pandemische hoogtepunt van 85,51%.

Het stijgende minimumloon zal ook gevolgen hebben voor de brede economie. Ten eerste zal het waarschijnlijk leiden tot meer banenverlies omdat bedrijven te maken krijgen met stijgende kosten. Uit de meest recente gegevens blijkt dat het werkloosheidspercentage in Turkije ruim 9,1% bedraagt.

Het zal ook het overheidstekort vergroten, aangezien het een van de grootste werkgevers van het land is. De overheid heeft essentiële werknemers in dienst, zoals verpleegsters en leraren.

De loonsverhoging kwam een week nadat de Centrale Bank van de Republiek Turkije (CBRT) haar zevende renteverhoging op rij had doorgevoerd. In een verklaring verhoogde de bank de rente van de vorige 40% naar 42,5%. Vóór de verkiezingen van het land eerder dit jaar bedroegen de tarieven 8,5%.

Toch bevindt de reële rente in Turkije zich in de negatieve zone. De reële rente wordt berekend door de rente af te trekken van de inflatie. In dit geval bedragen ze ruim -20% en zal de situatie verslechteren, aangezien analisten verwachten dat de inflatie in mei volgend jaar een piek zal bereiken.

Voorspelling USD/TRY

USD/TRY-grafiek door TradingView

De koers van het paar USD/TRY maakte in 2023 een spectaculaire bull run door en steeg met meer dan 36%. Dit maakte de Turkse lira tot de op één na slechtst presterende valuta in de opkomende markten, na de Argentijnse peso.

De daggrafiek toont dat het pair comfortabel boven de 50- en 25-daagse Exponential Moving Averages (EMA) is gebleven. Verder is de MACD boven het neutrale nulpunt gestegen, terwijl de Stochastic Oscillator boven het overboughtniveau steeg.

Daarom zijn de vooruitzichten voor de Turkse lira voorlopig nog steeds bearish. Het pair zal de komende dagen waarschijnlijk stijgen naar de belangrijkste weerstand op 30. Bij een beweging boven deze weerstand zal het zich richten op het punt op 31.