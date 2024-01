Voorspelling USD/TRY: zal de Turkse lira zich in 2024 herstellen?

De wisselkoers van het paar USD/TRY in een consolidatiefase, voorafgaand aan het definitieve besluit van de Centrale Bank van de Republiek Turkije (CBRT) van het jaar. Het pair handelde donderdag op 29, veel hoger dan het dieptepunt van 2023 op 18. Het is de afgelopen tien maanden in de meeste maanden gestegen, waardoor de Turkse lira naar onbekende zones is geduwd.

CBRT beslissing in het verschiet

Copy link to section

De wisselkoers tussen USD en TRY maakt al tientallen jaren een bull run door. In totaal is het paar gestegen van slechts 1,1 in 2008 naar bijna 30 vandaag. Deze crash vond plaats toen president Recep Erdogan de CBRT radicaal veranderde en minder onafhankelijk maakte.

Het gebrek aan onafhankelijkheid heeft geleid tot een gebrek aan vertrouwen in de centrale bank en de Turkse lira. Dit verklaart waarom de munt mild heeft gereageerd op de dramatische renteverhogingen dit jaar. Sinds juni heeft de bank een reeks gigantische renteverhogingen doorgevoerd in een poging de munt een impuls te geven.

De tarieven stegen van ongeveer 18,5% naar 40% in een van de scherpste stijgingen in jaren. In theorie zouden dergelijke renteverhogingen moeten leiden tot meer kracht van de lira, door mensen en investeerders aan te moedigen de munt vast te houden. Bovendien levert de Amerikaanse dollar minder dan 5% op.

In plaats van de Turkse lira te stimuleren, hebben de recente renteverhogingen de ineenstorting ervan helpen vertragen. De USD/TRY handelde de afgelopen maanden binnen een extreem krappe bandbreedte.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

De volgende belangrijke katalysator voor het USD/TRY-paar zal de laatste rentebeslissing van het jaar zijn. Economen zijn van mening dat de bank opnieuw een gigantische renteverhoging zal doorvoeren, waardoor de rente van 40% naar 42,5% zal stijgen. De bank zal ook wijzen op verdere stijgingen in 2024 in een poging de lira een impuls te geven.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Voorspelling USD/TRY

Copy link to section

USD/TRY-grafiek door TradingView

Fundamenteel gezien zou de Turkse lira in 2024 moeten blijven dalen, aangezien Erdogan aan de macht zal blijven. Hoewel deze renteverhogingen noodzakelijk zijn, hebben beleggers er geen vertrouwen in dat Erdogan deze rentetarieven lang zal ondersteunen.

Het andere risico is dat het niet goed gaat met de Turkse economie. Uit de meest recente gegevens blijkt dat de economie in het derde kwartaal met 5,9% is gegroeid, ondanks een vertraging van de consumentenbestedingen. Een combinatie van hogere rentetarieven, zwakke mondiale groei en dalende industriële productie zou de economie kunnen treffen.

Er is echter ook een kans dat de lira gedurende het jaar op korte termijn een rally kan doormaken, omdat beleggers een risicovol sentiment omarmen. We hebben dit sentiment onlangs al gezien toen Amerikaanse aandelen naar een recordhoogte zijn gestegen en de Amerikaanse dollarindex (DXY) en VIX zijn gedaald.

In mijn basisscenario vermoed ik dat het paar USD/TRY in het eerste deel van het jaar gemiddeld op 30 zal uitkomen. Een tijdelijke daling naar ongeveer 25 is ook mogelijk omdat het risicogevoel overheerst.