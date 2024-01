Pullix is meteen een succes, beleggers kopen bijna $2 miljoen in presale

Pullix, een opkomende ‘trade-to-earn’-cryptocurrency, lanceerde een paar dagen geleden een presale. Gedurende fase 4 hebben investeerders het token verzameld terwijl de opgehaalde bedragen $1,98 miljoen bereikten. De investering is geen toeval, maar een indicatie van het potentieel van het project. De verwachtingen van beleggers dat Pullix een bijzondere positie inneemt in de cryptowereld hebben FOMO aangetrokken. Daarom wil je misschien meer weten over dit token, dat naar verwachting in 2024 meer dan 100x in waarde zal stijgen.

Over Pullix

Pullix is een cryptocurrency-uitwisseling die de kenmerken van gedecentraliseerde en gecentraliseerde uitwisselingen combineert. Het platform werd gelanceerd vanuit het besef dat de twee soorten uitwisselingen tekortschoten. Door gebruik te maken van hun voordelige eigenschappen worden problematische problemen aangepakt en worden beleggers gunstige eigenschappen geboden.

Laten we een voorbeeld nemen van liquiditeit, een belangrijk kenmerk waarmee beleggers snel en goedkoop activa kunnen verhandelen. Gecentraliseerde beurzen hebben een voordeel ten opzichte van gedecentraliseerde peers, omdat ze veel liquiditeit bevatten. Pullix zal gebruik maken van dit kenmerk van CEX’s door gebruikers te stimuleren en meerdere verhandelbare activa aan te bieden. Het platform werkt ook samen met institutionele liquiditeitsverschaffers om de broodnodige liquiditeit te bieden. Door diepgaande liquiditeit aan te bieden, lost Pullix een al lang bestaand probleem op dat de adoptie van DEX’s heeft belemmerd.

Aan de andere kant maakt Pullix gebruik van de beveiligingskenmerken van DEX’s en lost het een veelvoorkomend CEX-probleem op. Je zal inmiddels op de hoogte zijn van frequente exploits en beveiligingsproblemen die op CEX’s worden gerapporteerd. Pullix biedt investeerders privésleutels, waardoor investeerders volledige controle hebben over hun activa, net als DEX’s. Met privésleutels kun je er zeker van zijn dat niemand je bezittingen zal stelen, wat gemoedsrust oplevert.

Het is ook onnodig om te vermelden hoe verplichte KYC-vereisten lastig zijn geweest voor CEX-investeerders. Met Pullix blijft de privacy 100% behouden. Beleggers openen gewoon een rekening bij de beurs met behulp van hun e-mailadres. Handelaren gebruiken hun digitale activa als onderpand voor de handel, waardoor het platform efficiënt, gemakkelijk en veilig wordt.

Is Pullix een goede investering?

Pullix is ‘s werelds eerste ‘trade-to-earn’-platform. Net als elk ander project met nieuwe functies zal het waarschijnlijk de aandacht trekken. Dankzij het unieke karakter van het platform heeft de presale als eerste plaatsgevonden. Als zodanig wordt verwacht dat het oorspronkelijke PLX-token enorm zal stijgen naarmate de adoptie groeit.

Maar naarmate de term ‘trade-to-earn’ voorbij komt, wil je misschien weten wat deze termen precies betekenen. Vrij letterlijk betekent het verdienen door te handelen. De voor de hand liggende route om geld te verdienen op het platform is natuurlijk het verhandelen van activa en het maken van winst. Pullix beloont investeerders echter alleen voor het gebruik van zijn platform, ongeacht de handelsresultaten. Investeerders verdienen een winstdeelname uit de dagelijkse inkomsten die het platform genereert.

Naast het beloningsmechanisme is Pullix een uitleenprotocol. Beleggers profiteren van het lenen en lenen en laten hun inkomen groeien. Er zijn ook opwindende inkomsten via yield farming, staking en Pullix’s VaultX-functie. Er zijn ook NFT- en DeFi-lanceerplatforms voor extra passief inkomen.

Pullix is ook een goedkoop platform. Beleggers verhandelen activa onder nul commissies en krappe spreads, wat Pullix concurrerend en aantrekkelijk maakt. En verder? Je kunt meerdere cryptovaluta en traditionele activa verhandelen, waaronder forex en aandelen. Beleggers kunnen ook profiteren van margehandel om in hogere volumes te handelen en meer te verdienen.

Investeren in Pullix voor 100x winst?

Analisten zijn optimistisch over Pullix en verwachten een flinke reeks positieve resultaten zodra het wordt gelanceerd. De marktconsensus is dat de prijs van Pullix het potentieel heeft om in 2024 of meer 100x te stijgen.

Volgens onze conservatieve visie zou het token in de toekomst met meer marges kunnen stijgen vanwege zijn unieke rol. Nu tokens van toonaangevende platforms met grotere marges stijgen, moet Pullix in hetzelfde opzicht worden gehouden. Geïnteresseerde investeerders kunnen meer te weten komen over de presale van het token op de website van het project.