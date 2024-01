Cryptocurrencies, aandelen en grondstoffen trokken zich vrijdag terug toen de meeste beleggers hun boeken voor het jaar sloten. De Dow Jones- en Nasdaq 100-indices gingen ruim 30 basispunten achteruit, terwijl goud, zilver en koper met minstens 0,50% daalden. Ook Bitcoin trok zich terug naar $42.000, terwijl munten als Ethereum, Solana en Dogecoin met meer dan 3% daalden.

Normaal gesproken wordt deze terugtrekking verwacht, aangezien vrijdag de laatste handelsdag van het jaar was voor aandelen en cryptocurrencies. Als gevolg hiervan was er enige verkoopdruk toen beleggers hun boeken sloten ter voorbereiding op de start van 2024 volgende week.

Het januari-effect komt eraan

Copy link to section

Toch bestaat de kans dat cryptocurrencies en andere activa in januari weer zullen opveren. Dit zal gebeuren vanwege een situatie die bekend staat als het januari-effect, waarbij activa aan het begin van het jaar de neiging hebben zich te herstellen.

We zagen dat dit effect goed werkte in januari 2023. In die periode sprong Solana van ongeveer $1,50 naar een hoogtepunt van $8. Op dezelfde manier steeg Bitcoin van ongeveer $16.000 naar een hoogtepunt van meer dan $24.000 begin februari. Deze rally’s vormden de basis voor sterke prestaties gedurende het jaar.

Dezelfde prestatie deed zich voor op de aandelenmarkt. De technologiezware Nasdaq 100-index steeg bijvoorbeeld van $10.673 op 2 januari naar $12.886 aan het einde van de maand. De blue-chip Dow Jones-index steeg in dezelfde periode van $32.497 naar $34.388.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Deze prestatie heeft de afgelopen jaren goed gewerkt en 2024 zal waarschijnlijk dezelfde trend volgen. Bovendien zijn er talloze katalysatoren voor een grote sprong in de mondiale activa in deze periode. Ten eerste is de inflatie in de meeste landen, zoals de Verenigde Staten en Europa, scherp gedaald. Als gevolg hiervan verwachten de meeste economen dat de Federal Reserve in 2024 verschillende renteverlagingen zal doorvoeren.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Renteverlagingen zullen er waarschijnlijk voor zorgen dat beleggers hun geld naar risicovollere activa zoals aandelen en cryptocurrencies zullen verschuiven. De afgelopen twee jaar hebben fondsen hun droge poeder verplaatst naar minder risicovollere activa, zoals kortlopende staatsobligaties.

Er zijn nog andere potentiële katalysatoren voor cryptocurrencies aan het begin van 2024. De SEC zal naar verwachting een spot bitcoin ETF goedkeuren, terwijl de halving al over vier maanden zal plaatsvinden.

Memeinator zal hiervan profiteren

Copy link to section

Deze rugwind zal waarschijnlijk ten goede komen aan Memeinator, een van de vele opkomende meme-coins op de markt. Het token is bedoeld om te profiteren van de aanhoudende crypto-rally terwijl het zich voorbereidt om binnenkort naar de beurs te gaan.

De makers hebben al meer dan 2,7 miljoen dollar opgehaald bij wereldwijde investeerders. Volgens de website is Memeinator nu overgegaan naar fase 10 en zal naar verwachting doorgaan naar fase 20. De prijs van het MMTR-token stijgt in elke fase en je kunt het token hier kopen.

Om te beginnen: terwijl Bitcoin en andere grote tokens het in 2023 goed deden, deden meme-coins zoals Bonk en Pepe het veel beter. De koers van obligaties steeg met ruim 1,265%. Pepe steeg met meer dan 350%. Als gevolg hiervan creëerden deze tokens verschillende miljonairs.

Toch brengt het investeren in presales risico’s met zich mee. Daarom moet ke altijd de juiste risicobeheerstrategieën gebruiken bij het toewijzen van geld aan het MMTR-token. Je moet bijvoorbeeld alleen beleggen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. Het is ook belangrijk om je crypto-bezit te diversifiëren.