Vitalik Buterin deelt bijgewerkte routekaart voor 2024 voor Ethereum

De routekaart van Ethereum voor 2024 zal “relatief weinig veranderingen ondergaan”, merkte de oprichter van het blockchain-platform, Vitalik Buterin, op in een bericht gedeeld op X (voorheen Twitter).

Buterin schetst zes roadmapdoelstellingen voor Ethereum in 2024

In zijn update zegt Buterin dat het technische pad voor ‘s werelds grootste proof-of-stake (PoS)-netwerk steeds duidelijker wordt naarmate de focus op zes belangrijke mijlpalen in de routekaart sterker wordt. De zes technische ontwikkelingsfasen voor Ethereum omvatten de Merge, de Surge, de Scourge, de Verge, de Purge, en de Splurge.

By popular demand, an updated roadmap diagram for 2023! pic.twitter.com/oxo58A2KuG — vitalik.eth (@VitalikButerin) December 30, 2023

Tegen 2024 worden de post-Merge- en Surge-ontwikkelingen steeds sterker in termen van respectievelijk de rol van single slot finality (SSF) en cross-rollups/interoperabiliteit.

“De rol van single slot finality (SSF) in post-Merge PoS-verbetering wordt steeds groter. Het wordt duidelijk dat SSF de gemakkelijkste manier is om veel van de huidige zwakke punten van het Ethereum PoS-ontwerp op te lossen”, aldus Buterin.

De oprichter van Ethereum onthulde ook dat er een klein herontwerp is voor de Scourge, waarbij de aanpassingen gericht zijn op “het bestrijden van economische centralisatie in PoS in het algemeen.” Dit zal op twee belangrijke gebieden plaatsvinden: MEV en algemene kwesties inzake het bundelen van belangen.

Er hebben zich ook belangrijke ontwikkelingen rondom de Verge voorgedaan, en Buterin verwacht dat er het komende jaar nog meer zullen gebeuren, vooral nu de Verkle-bomen dichter bij opname komen. Andere opmerkelijke aspecten van de technische richting van het slimme contractennetwerk zijn onder meer een ingekrompen ‘state expiratie’ en verifieerbare vertragingsfuncties (VDF’s).

“Deep crypto (bijvoorbeeld verduistering) en met vertraging gecodeerde mempools zijn toegevoegd om de groeiende onderzoeksinteresse in deze onderwerpen te weerspiegelen”, schreef hij.

De transitie van Ethereum van een proof-of-work (PoW) blockchain-netwerk naar proof-of-stake (PoS) in september 2022 via de Merge was een belangrijke mijlpaal. Met PoS daalde het energieverbruik van het netwerk met 99,9%.

In 2023 werd de Shanghai-upgrade geactiveerd, waardoor de blockchain naar een nieuw tijdperk ging toen de opnames van stakingen live gingen. De betekenis hiervan was waarneembaar in de hele DeFi-ruimte.