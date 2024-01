Bitcoin begint 2024 sterk en bereikt vandaag een belangrijke nieuwe mijlpaal

Bitcoin is 2024 sterk begonnen en heeft voor het eerst in negen maanden een belangrijke mijlpaal bereikt.

Beleggers en bullish handelaren in Bitcoin kregen een aangename nieuwjaarsverrassing toen de crypto op de ochtend van 2 januari steeg naar een prijs van meer dan $45.000 – een belangrijk weerstandsniveau dat de cryptocurrency sinds april vorig jaar niet meer heeft bereikt.

Velen noemen dit een belangrijke aanwijzing voor een huidige ‘echte uitbraak’-status voor Bitcoin.

Redenen voor de stijging

Copy link to section

Gedeeltelijk kan dit worden toegeschreven aan het feit dat 1 januari in veel landen, waaronder de Verenigde Staten, een feestdag is en als zodanig 2 januari de eerste echte ‘werkdag’ van 2024 vertegenwoordigt, aangezien velen na de feestdagen weer aan het werk gaan..

Een andere, minder tastbare reden hiervoor is het feit dat het officieel januari is – de maand die door veel analisten en insiders wordt aangeprezen als de tijd waarin de Amerikaanse SEC officieel enkele (of alle) huidige aanvragen voor een spot Bitcoin-ETF zal goedkeuren.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Tot nu toe is BTC vandaag verder gestegen dan $45.616.000, aanzienlijk hoger dan de openingskoers van de dag van $44.187, en vertoont tekenen dat de dag aanzienlijk hoger zal eindigen dan de slotkoers van gisteren van 44.167,33.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

De cirkel is rond

Copy link to section

Hoewel dit de afgelopen maanden een aanzienlijke rally betekent, is de cirkel, sinds Bitcoin uit de ‘cryptowinter’ van 2023 is gekomen, dichter bij de cirkel dan bij het bereiken van nieuwe hoogtepunten.

Vergeet niet dat de Bitcoin-prijzen in januari 2022 consistent boven de $47.000 lagen, wat op zichzelf lager was dan de duizelingwekkende pieken van 2021 – vooral Bitcoin’s ATH van meer dan $64.800 in april 2021.

De volgende grote mijlpaal

Copy link to section

Het belangrijkste getal dat je momenteel op internet kunt vinden met betrekking tot Bitcoin is waarschijnlijk ‘100.000’ – de prijs die velen hebben voorspeld dat Bitcoin eind 2024 zal bereiken.

In verband hiermee zal een belangrijke psychologische mijlpaal voor BTC dit jaar waarschijnlijk 50.000 en zelfs potentieel 75.000 zijn, aangezien beleggers hun ogen gericht houden op de prijs van 100.000.

Bitcoin werd in december 2021, ruim een jaar geleden, voor het laatst verhandeld tegen $50.000 en meer.