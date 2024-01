Als de ‘Midas touch’ de gave is om alles wat je aanraakt in goud te veranderen, dan is het tegenovergestelde zeker het ‘Cramer-effect’.

Op 2 januari werd de analist bekend om zijn beschamend onjuiste voorspellingen: Jim Cramer gaf zijn voorspelling voor 2024. En deze keer kwam het ‘Cramer-effect’ voor Bitcoin.

“Dit ding, je kunt het niet doden… Het is een technologisch wonder en mensen moeten beginnen te erkennen dat het hier is om te blijven”, zei Cramer op CNBC’s Mad Money.

Dit was op dezelfde dag dat Bitcoin voor het eerst in bijna twee jaar een belangrijk weerstandsniveau van $45.000 doorbrak.

Het Jim Cramer-effect

En inderdaad… op 3 januari, minder dan twintig uur na de voorspelling van Cramer, daalde de prijs van Bitcoin met meer dan tien procent, van $44.961 naar minder dan $40.850 in slechts een paar uur tijd.

Jim Cramer is legendarisch onder aandelenhandelaren vanwege enkele van de meest foutieve voorspellingen uit de moderne geschiedenis. Hier zijn slechts enkele van zijn grootste hits:

‘Beer Sterns maakt het goed. Verplaats uw geld niet” (in 2008, vlak voor het begin van de wereldwijde financiële crisis)

“Hewlett Packard Enterprise is een verkoop” (in 2020 voordat de aandelenkoers van HP met meer dan 100 procent steeg)

“Ik wacht tot de prijs van Bitcoin de $10.000 zal bereiken” (in juni 2021, toen Bitcoin gewaardeerd werd op meer dan $28.000 en op weg was naar zijn ATH van $64.995 in november 2021)

Heeft Jim Cramer zojuist Bitcoin vermoord?

Hoe verleidelijk het ook mag zijn om de host van ‘Mad Money’ de schuld te geven van deze nogal heftige dip, er is eigenlijk een meer opvallende reden dat allerlei crypto’s (en ja, vooral Bitcoin) vandaag zijn gedaald.

Het gerespecteerde vermogensbeheerbedrijf Matrixport heeft vandaag een van zijn reguliere ‘Matrix on Target’ marktinzichtenrapporten uitgebracht, getiteld ‘Waarom de SEC Bitcoin Spot ETFs opnieuw zal verwerpen’.

In de vier uur na de publicatie van Matrixport startten nerveuze handelaren en investeerders een uitverkoop van BTC, waardoor de crypto maar liefst met $4.100 daalde.

Enigszins verwarrend publiceerde Matrixport op dezelfde dag nog een dagelijks inzicht met de titel ‘Bitcoin Spot ETF goedkeuring op komst, BTC stijgt naar $50.000’.