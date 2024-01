De prijs van Bitcoin maakte maandag een sterke comeback toen het aftellen naar de goedkeuring door de SEC van een spot Bitcoin ETF doorging. Het steeg naar een hoogtepunt van $47.000, het hoogste niveau sinds januari 2022. Het was ook ruim 200% hoger dan het laagste niveau in 2022, waardoor het het best presterende grote actief op de markt is.

Het geval voor Bitcoin

Bitcoin heeft de afgelopen vijftien jaar bewezen een echt financieel bezit te zijn. Het heeft enkele van de grootste uitdagingen in de sector overleefd. Het bloeide na de ineenstorting van Mount Gox in 2014. Destijds was Mount Gox de grootste beurs ter wereld.

Het overleefde ook de ineenstorting van andere bedrijven zoals FTX, Celsius, Voyager Digital, Terra en Three Arrows Capital. Op het moment van de ineenstorting was FTX qua waardering de op een na grootste beurs ter wereld, na Binance.

Het allerbelangrijkste is dat Bitcoin zich in deze hoge renteomgeving synchroon met de Amerikaanse aandelen heeft ontwikkeld. In het verleden was het argument dat Bitcoin alleen maar floreerde omdat de Federal Reserve de rente naar bijna nul bracht.

Terwijl Bitcoin in 2022 crashte toen de Fed de rente verhoogde, was dit geen uitzondering, aangezien de Nasdaq 100- en S&P 500-indices ook met dubbele cijfers kelderden. In 2023 veerden ze allemaal weer op, toen er tekenen van capitulatie van de Fed opdoken.

Daarom is de kans groot dat Bitcoin het in 2024 goed zal blijven doen. Bovendien zijn er tekenen dat de Federal Reserve binnenkort zal beginnen met het verlagen van de rente. Dat komt omdat de inflatie naar beneden is gegaan, geholpen door de dalende energieprijzen. Bovendien zal er in april een Bitcoin-halvering plaatsvinden.

BTC versus iShares Bitcoin Trust (IBIT)

De andere katalysator voor de prijs van Bitcoin is de aanstaande goedkeuring van een spot Bitcoin ETF. Hoewel veel bedrijven zoals Grayscale, Ark Invest, Valkyrie en Franklin Templeton een ETF hebben aangevraagd, zal de focus op Blackrock liggen.

Blackrock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, heeft een aanvraag ingediend voor de iShares Bitcoin Trust (IBIT), die de prijs van Bitcoin gaat volgen. Daarom is de vraag bij veel mensen wat de betere investering is tussen Bitcoin en IBIT.

Ik geloof dat de twee activa parallel met elkaar zullen bewegen. Een goed voorbeeld hiervan is de nauwe relatie tussen goud en de SPDR Gold Trust (GLD). Zoals hieronder weergegeven, bewegen de twee activa altijd in dezelfde richting.

Goud versus SPDR Gold Trust (GLD)

Er is echter een verschil tussen de iShares Bitcoin Trust en Bitcoin. Als je Bitcoin koopt en opslaat, zijn er geen extra kosten. Hierdoor profiteer je optimaal als de prijs stijgt.

De IBIT ETF heeft daarentegen wel kosten. Volgens het prospectus zal het fonds een kostenratio van 0,20% hebben, wat redelijk veilig is. Dit betekent dat als je €100.000 in het fonds investeert, je €200 per jaar betaalt. Als Bitcoin tien jaar lang intact blijft, betekent dit dat je in deze periode €2.000 moet betalen.

Er zijn echter voordelen verbonden aan het aanhouden van IBIT in plaats van Bitcoin. De belangrijkste voordelen zijn liquiditeit en zekerheid. Als ETF kun je je beleggingen gemakkelijk kopen en verkopen, omdat ze als aandelen worden verhandeld. Bovendien zijn je activa dankzij de maatregelen van Blackrock altijd veilig.

Daarom denk ik dat in dit geval de beste aanpak het kopen en bewaren van Bitcoins in een koude opslag is, omdat dit een goedkopere aanpak is. IBIT kopen is ook een betere aanpak, vooral in vergelijking met andere ETF’s zoals de Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) en Franklin Bitcoin ETF (EZBC), die duurder zijn.