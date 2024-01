Beleggers kiezen voor deze altcoin nu Avalanche (AVAX) momentum verliest

De cryptomarkt blijft tweezijdig te midden van de rage op het gebied van Bitcoin-exchange-traded fund-fondsen. Terwijl projecten als Avalanche (AVAX) brandstof verliezen om meer winst te behalen, lijkt de nieuwe ster Everlodge ($ELDG) klaar om de NFT-wereld te domineren met zijn geavanceerde vastgoedmarkt.

De ecosysteemactiviteit van Avalanche

Copy link to section

Avalanche eindigde 2023 op een goede manier, na toegenomen ecosysteemactiviteiten. Hyperspace AVAX lanceerde in november verschillende incentives en airdrops om deelnemers naar Avalanche’s non-fungibele tokensmarktplaats te lokken.

Dat veroorzaakte optimisme binnen de cryptogemeenschap, waardoor de prijs van de alt steeg van $21,77 op 16 november naar het hoogste punt op 3 januari van $36,80, wat zich vertaalde in een stijging van meer dan 69%.

De altcoin handelde tijdens deze publicatie in een bearish positie op $34,24, een daling van 4,50% de afgelopen dag. Verder laat de 24-uurs Relative Strength Index zien dat Avalanche overbought-omstandigheden vertoont, wat het een uitdaging maakt om de altcoin te kopen.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

De prijs van AVAX zou naar het niveau van $30 kunnen dalen. Positieve ETF-updates zullen het token echter in de herstelmodus plaatsen.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Everlodge bloeit terwijl RWA-tokenisatie de aandacht trekt

Copy link to section

Everlodge blijft de schijnwerpers stelen terwijl het de vastgoedmarkt wil transformeren met real-world asset (RWA) tokenisatie. Tokenized RWA’s zijn digitale afbeeldingen van tastbare eigenschappen op een blockchain.

Unleashing Value: The Rise of Tokenized Real-World Assets



The opportunity in real-world asset tokenization is unparalleled: Hundreds of trillions of dollars in assets, processes, and businesses are ripe for tokenization. — Castro (@castro_nft08) January 9, 2024

Everlodge presenteert een gedecentraliseerd platform waarmee gebruikers met slechts $100 in onroerend goed kunnen investeren. Reizende liefhebbers kunnen mede-eigenaar worden van vakantiehuizen via fractioneel eigendom (in NFT’s) en genieten van rendement wanneer de waarde van het huis stijgt.

Everlodge gaat samenwerken met gerenommeerde hotelketens en woningontwikkelaars. Eigenaren van onroerend goed kunnen het tokenisatiemechanisme van het platform gebruiken om onroerend goed in fracties om te zetten en deze als NFT’s te verkopen.

Hoewel Everlodge de massa aantrekt vanwege de geavanceerde vastgoedmarkt, beschikt het over meerdere lucratieve functies. Het heeft bijvoorbeeld een Launchpad dat ontwikkelaars kunnen gebruiken om geld in te zamelen bij de gemeenschap voor aankomende projecten.

De prijs van de altcoin blijft stijgen vanaf de initiële aanbieding van $0,01 en handelde tijdens dit schrijven op $0,029.

Bovendien biedt de beloningsclub van Everlodge leden de mogelijkheid om te genieten van gratis overnachtingen in alle vermelde huizen. Bovendien kunnen gebruikers hun fractionele eigendommen gebruiken als onderpand voor leningen.

$ELDG toekomstperspectief

Copy link to section

Everlodge gebruikt ELDG als bestuurs- en utility token. De altcoin biedt houders meerdere pieken, waaronder kortingen bij de aankoop van onroerend goed.

ELDG zal waarschijnlijk de NFT-wereld domineren, en de toenemende aandacht voor tokenisatie van activa in de echte wereld opent de weg voor prijsstijgingen boven de $ 1.

Meer informatie over ELDG vind je op de officiële website.