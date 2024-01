ETH-piek boven $2,4k veroorzaak winsten met dubbele cijfers voor LDO, ARB en RPL

De prijs van Ethereum (ETH) is de afgelopen 24 uur met 8,5% gestegen en bereikte een hoogtepunt van $2.448 op de grote cryptobeurzen (de prijs steeg tot $2.459 op Coinbase). Ten opzichte van Bitcoin (BTC) was de op één na grootste cryptocurrency ter wereld qua marktkapitalisatie met ruim 12% gestegen tot 0,05392 BTC.

De winst van ETH komt doordat BTC boven de $45.300 zweefde, een daling van meer dan 3% in de afgelopen 24 uur.

Ethereum prijsgrafiek op woensdag 10 januari 2024. Bron: TradingView

Lido DAO, Arbitrum en Rocket Pool stegen hard toen ETH $ 2,4k bereikte

Toen Ethereum met 8,5% steeg, stegen een aantal altcoins met dubbele cijfers. Volgens gegevens van CoinGecko schoten tokens van het ecosysteem van Ethereum, Lido DAO (LDO), Rocket Pool (RPL), Arbitrum (ARB) en Optimism (OP), allemaal omhoog toen ETH in een stroomversnelling kwam.

Liquid staking governance-tokens LDO en RPL werden op het moment van schrijven respectievelijk 19% en 21% hoger verhandeld, waarbij Lido DAO van eigenaar wisselde voor $3,86 en Rocket Pool voor $33,37. Ondertussen stegen de native tokens van Ethereum laag-2-platforms Optimism en Arbitrum met respectievelijk 16% en 19%. OP werd woensdag om 11:24 uur ET verhandeld tegen $3,71 en ARB tegen $2,01.

Het opwaartse momentum dat werd ervaren door Ethereum en de gerelateerde munten kwam na de kluchtige nieuwswaarschuwing van dinsdag over de goedkeuring van spot Bitcoin ETF’s. De neppost op het officiële X-account van de SEC zorgde ervoor dat BTC op Binance naar een hoogste punt in 19 maanden schoot boven de $48.000.

Het officiële X-account van SEC-voorzitter Gary Gensler zei echter dat het goedkeuringsnieuws niet juist was, aangezien het account van de toezichthouder was gehackt. BTC kelderde naar een dieptepunt van $45.000. Vandaag bereikte de prijs van het vlaggenschip cryptocurrency een dieptepunt in de loop van de dag van $44.383 op Binance en $44.320 op Coinbase.

Analisten zijn echter optimistisch over de prijs van BTC. Tom Lee van Fundstrat voorspelt dat Bitcoin in de komende twaalf maanden een hoogtepunt van $150.000 zou kunnen bereiken. Een van de katalysatoren voor de bull run is de langverwachte goedkeuring van de spot-ETF en de aanstaande halving van Bitcoin.