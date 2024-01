Nog geen goedkeuring voor Bitcoin ETF, verduidelijkt SEC-voorzitter Gensler

Gary Gensler, voorzitter van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, maakte op sociale mediaplatform X duidelijk dat de SEC de notering en verhandeling van spot-bitcoin op de beurs verhandelde producten niet heeft goedgekeurd. Het bericht op @SECGov was ongeautoriseerd en werd gepost omdat het account gecompromitteerd was.

BTC steeg maandag tot wel 9%, voordat het wat winst teruggaf, aangezien de prijzen voor het eerst sinds maart 2022 boven de $47.000 stegen.

ETF’s zijn een bekende beleggingscategorie onder financiële adviseurs. De heersende gedachte is dat adviseurs en beleggers, voorheen afgeschrikt door de complexiteit die gepaard gaat met het bewaren van bitcoins, wellicht eerder geneigd zijn om in crypto te investeren als dit wordt aangeboden binnen de meer vertrouwde structuur van een ETF.

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft nog geen spot-cryptocurrency exchange-traded products (ETP’s) voor Amerikaanse beurzen goedgekeurd. Pas in 2021 begon de SEC ETF’s met blootstelling aan cryptocurrency-futures toe te staan.

In oktober gaf een rechterlijke uitspraak de SEC het mandaat om een spot Bitcoin ETF-aanvraag van Grayscale Investments opnieuw te beoordelen. Deze richtlijn belet de SEC echter niet om het investeringsvehikel op andere gronden af te wijzen.

