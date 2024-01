SEC keurt eerste spot Bitcoin ETF goed

In een baanbrekend besluit heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) de lancering van een spot Bitcoin ETF goedgekeurd. Dit markeert een belangrijke mijlpaal voor de cryptocurrency-industrie.

Bitcoin Spot ETF approved.



It’s official.



Now let’s go back to our normal lives. https://t.co/J7ogRNgqIz — The Wolf Of All Streets (@scottmelker) January 10, 2024

Deze langverwachte stap biedt zowel particuliere als institutionele beleggers in de Verenigde Staten een nieuwe mogelijkheid om via een gereguleerd financieel product blootstelling aan de prijs van Bitcoin te verwerven.

De goedkeuring komt na een gespannen periode van onzekerheid die dinsdag een hoogtepunt bereikte toen het officiële X-account van de SEC (voorheen bekend als Twitter) naar verluidt werd gehackt. Het gecompromitteerde account kondigde voortijdig de goedkeuring aan van alle lopende aanvragen voor spot Bitcoin ETF’s.

Deze valse informatie, vergezeld van een gemanipuleerde afbeelding, veroorzaakte een korte maar intense golf van verwarring binnen de cryptogemeenschap.

Het drama rond de valse aankondiging overschaduwde echter niet de oprechte goedkeuring die volgde. Woensdag begon de Cboe BZX Exchange met de voorbereidingen voor het noteren en verhandelen van aandelen van deze nieuw goedgekeurde spot Bitcoin ETF’s, wat aangeeft dat het officiële groene licht van de SEC op handen zou kunnen zijn.

De goedkeuring van een spot Bitcoin ETF is een belangrijke ontwikkeling voor de crypto-industrie.

In tegenstelling tot eerdere Bitcoin ETF’s, die gebaseerd waren op futurescontracten, is een spot-ETF rechtstreeks gekoppeld aan de huidige prijs van Bitcoin, wat een directere en potentieel minder volatiele beleggingsoptie biedt.

Deze stap van de SEC wordt gezien als een bevestiging van de groeiende acceptatie van Bitcoin binnen de traditionele financiële sector.

Het opent de deur voor grote vermogensbeheerders en financiële bedrijven om Bitcoin in hun diverse portefeuilles op te nemen, waardoor een gereguleerde en potentieel veiligere beleggingsmethode wordt geboden voor zowel particuliere als institutionele beleggers.

Het drama rond de valse aankondiging op sociale media benadrukt de voortdurende uitdagingen waarmee regelgevende instanties worden geconfronteerd bij het beheren van informatie in het digitale tijdperk. Het onderstreept echter ook de hoge mate van belangstelling en verwachting rond belangrijke beslissingen die van invloed zijn op de cryptomarkt.

De goedkeuring van de spot Bitcoin ETF door de SEC is een welkome ontwikkeling voor de crypto-industrie. Het biedt een nieuw niveau van legitimiteit en toegankelijkheid voor beleggers die het potentieel van dit gedecentraliseerde digitale activum willen aanboren.