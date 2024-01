Coinbase betreedt Afrikaanse economieën voor USDC-transacties met Yellow Card

Coinbase werkt samen met Yellow Card om naadloze USDC-transacties in 20 Afrikaanse landen mogelijk te maken. In een blogpost zegt Coinbase dat de uitbreiding gebruikers in deze economieën vanaf februari rechtstreeks toegang geeft tot USDC via de wallet-app. Coinbase voegt toe:

Gebruikers van Coinbase Wallet kunnen eenvoudig en kosteloos USDC verzenden op elk platform waar ze een link kunnen delen, inclusief berichtenapps zoals WhatsApp, iMessage en Telegram, en via populaire sociale media-apps en e-mail.

Via de Coinbase Ventures portfolio-entiteit Yellow Card kunnen gebruikers USDC op Base, een door Coinbase geïncubeerde Ethereum L2, veel efficiënter en kosteneffectiever kopen. Via een X-post zegt Chris Maurice, CEO van Yellow Card, dat stablecoins zoals USDC echte problemen aanpakken waarmee mensen en bedrijven in Afrika worden geconfronteerd.

Beyond excited to bring @coinbase to Africa! 🎉🌍



Stablecoins like USDC solve real problems for real people & businesses on the continent.



With @yellowcard_app's regional expertise and Coinbase’s global brand and infrastructure, we will empower the next one billion people. https://t.co/9DOgZ4TKMr — Chris Maurice⚜️ (@chrismaurice) January 11, 2024

Het partnerschap is belangrijk omdat Yellow Card gebruikers heeft in twintig Afrikaanse landen, goed voor meer dan de helft van de bevolking van het continent. De economieën die waarschijnlijk zullen profiteren van de uitbreiding van Coinbase zijn Zuid-Afrika, Kenia, Nigeria, Ghana, Oeganda en Tanzania.

De stap sluit aan bij de mondiale expansie van Coinbase en het potentieel van Afrika

De expansie van Afrika versterkt de voortdurende mondiale druk van Coinbase, in lijn met de verklaarde “go broad and go deep”-aanpak. De uitwisseling heeft zich gericht op een uitbreiding die gebaseerd is op compliance en partnerschappen, waarbij de valkuilen van collega’s die wereldwijd met regeldruk te maken hebben, worden vermeden.

Coinbase erkent Afrika als een potentiële markt, waar frequente inflatie en instabiliteit om innovatieve financiële oplossingen vragen. De beurs zegt dat de uitbreiding de financiële vrijheden vergroot, de Afrikaanse economieën ondersteunt die afhankelijk zijn van geldovermakingen, de besparingen vergroot en de dagelijkse handel ondersteunt.

De jonge bevolking van Afrika is ook een trekpleister voor Coinbase, waarbij uit de uitwisseling blijkt dat zeven op de tien crypto-bezitters jonger zijn dan 34 jaar. Coinbase zegt dat Afrika het jongste continent is, waardoor het een ideale markt is voor zijn crypto-expansie.