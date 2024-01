De crypto Fear & Greed-index trok zich vrijdag licht terug toen traders zich aanpasten aan het nieuwe normaal in de sector. Het trok zich terug naar de hebzuchtzone van 74, na eerder deze week een piek te hebben bereikt van meer dan 78. Volgens CoinMarketCap piekte de index in december op het extreme hebzuchtgebied van 83.

De index trok zich terug toen Bitcoin en andere cryptocurrencies zoals Ethereum, Jesus Coin, Cardano en Solana zich terugtrokken. Op dezelfde manier bleven Bitcoin-mining aandelen zoals Marathon Digital, Riot Platforms en Argo Blockchain dalen. Tegelijkertijd bleef Memeinator, een nieuwe meme-coin, investeringen ontvangen, terwijl het totale opgehaalde kapitaal steeg naar meer dan $3,5 miljoen.

Waarom de crypto Fear & Greed-index daalde

Copy link to section

De Fear & Greed-index is een populaire graadmeter op de financiële markt die de twee belangrijkste sentimenten onder deelnemers meet. In de meeste gevallen draait het om de hebzuchtzone wanneer cryptocurrencies stijgen, zoals we de afgelopen maanden hebben gezien.

Het trekt zich vervolgens terug als het sentiment onder de deelnemers verslechtert. Dit verklaart waarom de index zich nu terugtrekt. Nadat Bitcoin donderdag naar boven de $49.000 steeg, heeft het zich nu teruggetrokken naar $44.000.

Altcoins zijn ook gedaald. Het BNB-token is gedaald naar $304, terwijl Cardano, Avalanche, Dogecoin en Polkadot de afgelopen 24 uur met bijna 1% zijn gedaald. In totaal is de totale marktkapitalisatie van alle cryptocurrencies de afgelopen 24 uur met ruim 3,2% gedaald tot $1,81 biljoen.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Deze prijsactie werd verwacht, vooral onder mensen met veel ervaren handelaars. Het staat bekend als het kopen van het gerucht en het verkopen van het nieuws. Het gebeurt wanneer een activa vooruitloopt op een belangrijke gebeurtenis en vervolgens verdwijnt wanneer dit gebeurt. In dit geval was het evenement de spot Bitcoin ETF.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

The speculators who bought the rumor of spot #BitcoinETF approvals are selling the news. Who would have thunk it? @CNBC shills are of course ignoring the selloff, as well as the $30 rally in #gold. Instead of buying fool's gold ETFs, investors should have bought the real thing. — Peter Schiff (@PeterSchiff) January 12, 2024

Toch zullen meer katalysatoren de prijzen van Bitcoin en andere cryptovaluta omhoog duwen. De meest voor de hand liggende katalysator is de komende halvering van Bitcoin, die in april van dit jaar zal plaatsvinden. In de meeste gevallen heeft Bitcoin de neiging om vóór de halving te stijgen.

De andere katalysator is dat de Federal Reserve naar verwachting later dit jaar zal beginnen met het verlagen van de rente.

De verkoop van Memeinator-tokens stijgt

Copy link to section

Ondertussen haalt Memeinator, een nieuwe meme-coin, veel geld op terwijl investeerders wedden op het volgende grote ding. De ontwikkelaars hebben meer dan $3,5 miljoen opgehaald bij wereldwijde investeerders. Dat heeft het de afgelopen twaalf etappes gedaan.

Om te beginnen hoopt het team van Memeinator een cryptocurrency te bouwen die kan wedijveren met de eerdere meme-coins zoals Pepe, Bonk en Dogelon Mars. Het hoopt dat te doen door een gemeenschap te creëren, decentralisatie te omarmen en deze te voorzien van kunstmatige intelligentie (AI) -technologie.

AI is een van de snelst groeiende technologieën ter wereld, zoals blijkt uit de prestaties van bijvoorbeeld ChatGPT en Anthropic. Bovendien hoopt Memeinator echt nut te hebben door concepten als gaming in zijn ecosysteem op te nemen.

Memeinator hoopt te leren van de fouten van de eerdere meme-coins die in hun beginperiode een hype veroorzaakten en daarna stil vielen. Voorbeelden van deze coins zijn Baby Doge en Dogelon Mars.

Memeinator heeft zoveel geld ingezameld vanwege zijn slimme marketingstrategie en zijn promoties. De ontwikkelaars lanceerden bijvoorbeeld een MMTR-airdrop van $100.000 voor houders. Ze hebben ook beloofd een van de kopers naar de ruimte te brengen met behulp van Virgin Galactic. Je kunt het MMTR-token hier kopen.

https://twitter.com/TheMemeinator__/status/1745837180910502104