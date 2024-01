De aandelenkoers van Apple (NASDAQ: AAPL) schommelt in de buurt van zijn hoogste punt ooit, ook al staat het bedrijf voor aanzienlijke uitdagingen. Het aandeel noteerde vrijdag op $185,9, een paar punten onder het hoogste punt ooit van bijna $200. Deze prijs geeft het een marktkapitalisatie van meer dan $2,9 biljoen, waarmee het het grootste bedrijf ter wereld is.

Apple mist een duidelijke katalysator

Apple, de grootste holding van Warren Buffett, is het grootste bedrijf ter wereld geworden als het gaat om het bouwen van de beste apparaten. De iPhone, Mac, iPad, AirPods en horloges zijn de beste in hun categorie. Het beheert ook zijn ecosysteem door de eigen software over zijn merken heen te laten draaien.

Door de jaren heen zijn de omzet en winstgevendheid van het bedrijf exponentieel gegroeid. De totale omzet steeg van $260 miljard in 2019 naar ruim $383 miljoen in de daaropvolgende twaalf maanden (TTM). De jaarlijkse winst nadert de $100 miljard.

Ik ben echter van mening dat Apple overgewaardeerd is en dat het bedrijf er eigenlijk slecht aan toe is. Apple heeft bijvoorbeeld een voortschrijdende koers-winstverhouding van 30,33, hoger dan de sectormediaan van 21. Zijn voorwaartse koers-winstverhouding is 28 vergeleken met de sectormediaan van 23. De S&P 500-index heeft een koers-winstverhouding van 22.

Voor een bedrijf dat tegen een premie handelt, zou je verwachten dat het een sterke omzet- en winstgevendheidsgroei zal kennen. Apple groeit niet meer zo snel. In het meest recente kwartaal daalde de omzet van het bedrijf met 2,8%, terwijl de sectormediaan een groei van 6,26% bedroeg. De toekomstige omzet van 2,08% is lager dan het sectorgemiddelde van 7,71%.

Het is onduidelijk waar Apple groei vandaan zal halen. Ten eerste kopen mensen, in tegenstelling tot vroeger, niet langer elk jaar iPhones. Bovendien heeft de sterkere Amerikaanse dollar de iPhone voor de meeste mensen in de opkomende markten onbetaalbaar gemaakt. Dit verklaart waarom de inkomsten uit de iPhone in het afgelopen kwartaal terugvielen.

Er bestaat ook bezorgdheid over de toekomst van de iPad. Hoewel het product in het verleden zeer populair was, kopen veel mensen het niet meer. Net als de iPhone blijven veel klanten langer bij hun oude iPads.

Het belangrijkste is dat Apple heeft ingezet op zijn dienstensegment, waaronder Apple Pay, Apple TV, Arcade, iCloud en App Store. In het meest recente kwartaal genereerde het segment een omzetgroei van 16% op jaarbasis tot $22,3 miljard. Ik verwacht dat de groei van het segment zich snel zal voortzetten, maar in een langzamer tempo.

Apple zet zijn toekomst ook in op Vision Pro, de virtuele headset die vanaf 2 februari in de verkoop gaat. Vanwege de prijs vermoed ik dat dit een nicheproduct zal zijn dat niet het succes zal behalen van belangrijke producten als de Apple Watch en AirPods.

De andere uitdaging voor Apple is de blootstelling aan China, een land dat in een koude oorlog met de VS verwikkeld is. Een nieuwe oorlog in Taiwan stelt China bloot aan grote risico’s, aangezien het de meeste van zijn producten daar produceert.

Prognose Apple aandelen

AAPL-grafiek door TradingView

Laten we duidelijk zijn. Apple is nog steeds een geweldig bedrijf met kwaliteitsproducten, een goede reputatie en een van de beste balansen op de markt. De uitdaging is dat het bedrijf met enkele groei-uitdagingen wordt geconfronteerd om een waardering van $3 biljoen te rechtvaardigen.

Als we kijken naar de daggrafiek, zien we dat de koers van het AAPL-aandeel een dubbel toppatroon heeft gevormd. In de meeste gevallen is dit een van de meest bearish patronen. De halslijn van dit patroon is $165. Daarom kunnen we geen situatie uitsluiten waarin Apple deze ondersteuning in de komende maanden terugtrekt en opnieuw test. Dit verklaart waarom analisten bij Barclays onlangs de rating van Apple-aandelen hebben verlaagd.

