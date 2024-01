De wisselkoers van het paar GBP/USD wankelde donderdag nadat de VS sterke gegevens over de consumenteninflatie publiceerden. Het pair bleef op het psychologisch belangrijke niveau op 1.2700, waar het de afgelopen dagen stond. De focus verschuift nu naar de komende Britse bbp-cijfers.

Amerikaanse inflatiegegevens

De inflatie in de VS is nog steeds hardnekkig, waardoor de geplande renteverlagingen van de Fed in gevaar komen. Volgens het Bureau of Labor Statistics (BLS) steeg de consumentenprijsindex (CPI) van 0,1% in november naar 0,3% in december, hoger dan de verwachte 0,2%. Het steeg met 3,2% ten opzichte van dezelfde periode in 2022.

Uit het rapport bleek ook dat de kerninflatie, exclusief de volatiele voedsel- en energieprijzen, onveranderd bleef op 0,3%. Vervolgens daalde de rente op jaarbasis van 4,0% naar 3,9%. Deze daling was kleiner dan analisten hadden verwacht.

Het grootste deel van deze inflatie vond plaats in de woningsector, omdat de huurprijzen bleven stijgen. De Amerikaanse huizensector wordt geconfronteerd met uitdagingen vanwege de lage voorraden op belangrijke plaatsen. Ook de diensteninflatie is blijven stijgen.

Deze cijfers, in combinatie met de sterke Amerikaanse niet-agrarische loonlijsten (NFP) Dit rapport betekent dat de Federal Reserve nog meer werk te doen heeft. Hoewel de renteverhogingen zijn geëindigd, zal de bank deze waarschijnlijk nog een tijdje op het huidige niveau handhaven. Ook zal de bank haar kwantitatieve verkrappingsbeleid voortzetten.

Het volgende belangrijke nieuws omtrent het paar GBP/USD zullen de komende Britse BBP-cijfers zijn, die voor vrijdag staan gepland. Economen verwachten dat uit het rapport zal blijken dat de economie in november met 0,2% is gegroeid, na een krimp van 0,3% in de voorgaande maand.

Ze verwachten ook dat uit het rapport zal blijken dat de industriële en industriële productie met respectievelijk 0,3% en 0,7% zijn gestegen. De bouwproductie zal naar verwachting uitkomen op 1,3%, een verbetering ten opzichte van de 1,1% in oktober.

Technische analyse GBP/USD

De wisselkoers van het paar GBP/USD bevindt zich de afgelopen dagen in een opwaartse trend. Het is gestegen van het YTD-laagtepunt van 1,2610 naar 1,2730. De koers heeft ook een stijgende wig gevormd, weergegeven in het blauw, en bleef boven het voortschrijdend gemiddelde over 50 perioden. Het paar bevindt zich ook boven de stijgende trendlijn die de laagste schommelingen sinds 26 oktober vorig jaar met elkaar verbindt.

Daarom zijn de vooruitzichten voor het pair licht bearish na de sterke Amerikaanse inflatiecijfers. Als dit gebeurt, zal het volgende punt om in de gaten te houden 1.2610 zijn, de laagste swing op 2 januari. Deze prijs ligt ongeveer 1% onder het huidige niveau.