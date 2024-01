Altcoins om volgende week in de gaten te houden nu Bitcoin (BTC) dominantie afneemt: MMTR, SUI en BONK

De prijzen van Bitcoin (BTC) zijn gedaald na de langverwachte goedkeuring van op de beurs verhandelde fondsen, wat een ‘sell-the-news’-scenario voor de digitale valuta bevestigt. Ondertussen lijken toptokens, waaronder Memeinator (MMTR), Sui (SUI) en het op Solana gebaseerde Bonk (BONK), klaar voor opwaartse trends in de komende zeven dagen.

Dalende marktdominantie van Bitcoin

De topcrypto was getuige van enorme uitverkoop in het waardegebied van $46.000, wat leidde tot prijsdalingen richting de $42.000. Verder ontstond er in de afgelopen 24 uur bearishness toen Bitcoin aanzienlijke liquidaties te verduren kreeg. Dit leidde tot een daling richting $41,5K, voordat er lichte oplevingen plaatsvonden die tijdwaarden van ongeveer $42,6K opleverden.

Bovendien heeft de marktdominantie van BTC het laagste punt in de maand bereikt van 51,14%. De dalingen zouden de oplevingen binnen de altcoin-ruimte kunnen aanwakkeren. Over het algemeen kopen beleggers alts tijdens prijsdalingen van Bitcoin.

Aanhoudende dips van Bitcoin zullen de prijzen van altcoins de komende week waarschijnlijk naar aanzienlijke hoogtepunten duwen.

Memeinator (MMTR)

Memeinator blijft zijn aanwezigheid op de markt versterken terwijl het zich richt op legitimiteit binnen de meme-cryptowereld. De altcoin is op de radar van beleggers gebleven vanwege verschillende optimistische ontwikkelingen, waaronder de succesvolle presale, enorme airdrops en lucratieve weggeefacties.

Geïnteresseerde spelers kunnen MMTR kopen tegen de huidige prijs van $0,0186. Dat zou een lucratieve winstgevendheidsmogelijkheid kunnen bieden, aangezien analisten verwachten dat het token tegen het einde van 2024 voorbij de $0,1 zal stijgen, wat niet vergezocht is als we kijken naar de prestaties van rivalen als Pepe Coin.

Sui prijsvooruitzichten

Sui handhaafde de afgelopen dag een bullish vooruitzicht en naderde zijn ATH toen deze het cruciale niveau van $1 overwon. Bears vochten om controle terwijl ze tijdens dit schrijven het token van $1,35 naar $1,240 sleepten. Succes bij verkopers zou een hertest van de EMA 20 kunnen katalyseren, gezien de overboughtcondities van de Relative Strength Index.

Niettemin zou een herstel voorbij de EMA 20 de SUI-prijzen de komende week richting $2 kunnen stuwen.

BONK prijsanalyse

BONK trok marktdeelnemers aan met de recente prestaties. De alt blijft echter range-gebonden nadat deze er niet in is geslaagd het obstakel op $0,000017 te overwinnen. Het vertoonde bullishness op $0,00001448, na een sprong van meer dan 6% in de afgelopen dag.

Ondertussen schommelde de RSI rond het middenniveau, terwijl de 20d EMA enigszins horizontaal bleef en er niet in slaagde richting te geven aan beren of stieren.

Bulls zouden BONK voorbij de neerwaartse trendlijn moeten handhaven om dominantie in de komende week te garanderen. Een dergelijke stap zou de activa richting $0,000023 kunnen duwen voordat verdere opwaartse trends worden overwogen.

Meer informatie over Memeinator vind je op de website.