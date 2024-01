Binance voegt ZK-project Manta (MANTA) toe aan Launchpool

Crypto-uitwisseling Binance heeft Manta (MANTA), de modulaire L2 voor ZK-applicaties, aangekondigd als het 44e Launchpool-project.

Zodra het live gaat op de Binance Launchpool, zullen gebruikers MANTA gaan bewerken door hun BNB- en FDUSD-tokens in de twee pools te staken. Gebruikers kunnen de komende twee dagen MANTA-tokens farmen, merkte Binance op in de aankondiging van 15 januari.

Launchpool-beloningen van 30 miljoen MANTA

Copy link to section

Van het maximale aanbod van 1 miljard zal 30 miljoen, oftewel 3%, beschikbaar zijn voor gebruikers als Launchpool-beloningen. Binance zal een uurlimiet van 50.000 MANTA en 12.500 MANTA toepassen in respectievelijk de BNB- en FDUSD-pool. De landbouw begint op 16 januari 2024 om 00:00 UTC.

Volgens Binance zal de beurs het MANTA-token vervolgens op 18 januari om 10:00 UTC noteren. Het nieuwe token zal MANTA/BTC, MANTA/USDT, MANTA/BNB, MANTA/FDUSD en MANTA/TRY als ondersteunde handelsparen hebben. Met name zal Binance zijn Seed Tag op Manta toepassen, wat het potentieel voor wilde prijsschommelingen voor dit token aangeeft.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Wat is Manta?

Copy link to section

Manta is een modulaire blockchain op Ethereum, mogelijk gemaakt door MANTA, het native token dat wordt gebruikt voor governance, staking, collatordelegatie en netwerkkosten. Het token wordt ook gebruikt binnen het ecosysteem van Manta voor inheemse liquiditeit en als onderpand.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Het Manta Pacific-testnet, het EVM-equivalent Layer-2 Zero Knowledge (ZK)-applicatieplatform, is live. Het biedt integratie met Celestia DA en Polygon zkEVM.

Het platform heeft een bèta-lancering van Manta Pacific Mainnet gepland in het tweede kwartaal van 2024. De routekaart omvat ook het inschakelen van multiprover op het Manta Pacific-mainnet, de overgang naar zkEVM en de lancering van Universal Circuits 2.0 op testnet.