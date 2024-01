De recente prijsstijging voor cryptocurrency heeft geleid tot een verschuiving in de nettowaarde van belangrijke spelers in de sector. Changpeng Zhao, in de volksmond bekend als CZ, zag zijn vermogen volgens Bloomberg stijgen tot ruim $26 miljard. Forbes schat zijn nettowaarde op $15 miljard, waarmee hij een van de rijkste spelers in de sector is.

Brian Armstrong, de oprichter van Coinbase, heeft ook miljarden aan zijn nettowaarde toegevoegd terwijl de aandelen van het bedrijf zijn gestegen. Bloomberg schat zijn nettowaarde op 5,4 miljard dollar, terwijl Forbes zijn nettowaarde op 5,8 miljard dollar schat. De aandelenkoers van Coinbase is de afgelopen twaalf maanden meer dan verdubbeld, waardoor het een marktkapitalisatie heeft van ruim $31 miljard.

Nettovermogen van de Winklevoss Twins

Ondertussen hebben de Winklevoss Twins de afgelopen maanden ook hun nettowaarde vergroot, ondanks aanzienlijke uitdagingen. Tyler en Cameron Winklevoss koppelen het grootste deel van hun nettowaarde aan Gemini, de crypto-uitwisseling die ze hebben opgericht.

Gemini is nu een van de grootste beurzen ter wereld. Net als andere beurzen maakte Gemini in 2022 een omwenteling door toen de prijzen van crypto daalden en FTX instortte. Als gevolg hiervan werden Tyler en Cameron gedwongen Gemini $100 miljoen te lenen om het hoofd boven water te houden.

Ze kwamen ook onder druk te staan toen Genesis, een toonaangevend bedrijf dat eigendom was van de Digital Currency Group, failliet ging. De tweeling had investeringen in het bedrijf, maar volgens de New York Post slaagden ze erin ruim 280 miljoen dollar op te nemen voordat het failliet ging.

De Winklevoss Twins kregen ook te maken met een uitdaging toen de SEC Gemini aanklaagde omdat de beurs niet-geregistreerde effecten aanbood. De SEC heeft Genesis, Coinbase en Kraken aangeklaagd wegens het aanbieden van deze effecten.

Volgens Forbes zijn Cameron en Tyler Winklevoss elk $1,4 miljard waard. Naast hun Gemini-eigendom bezitten de twee ook duizenden Bitcoins. Als gevolg hiervan hebben ze geprofiteerd, aangezien Bitcoin is gestegen van $15.000 in december 2022 naar meer dan $40.000.

Gemini werd bij een fondsenwerving in 2021 gewaardeerd op ruim $7,1 miljard. Omdat het een particulier bedrijf is zonder openbaar beschikbare financiële gegevens, is het moeilijk om de werkelijke waardering ervan vast te stellen. Maar afgaande op de prestaties van Coinbase kunnen we ervan uitgaan dat de waardering boven de $7 miljard is gebleven.

Slimme investeerders

De Winklevoss Twins zijn uitgegroeid tot slimme investeerders. Ze haalden het grootste deel van hun rijkdom uit Facebook, wat hen 65 miljoen dollar in contanten en aandelen opleverde. In een rechtszaak voerden de twee aan dat Facebook hun idee was en dat Mark Zuckerberg het van hen had gestolen.

Dit betekent dat ze deze financiering in miljarden dollars hebben omgezet door te investeren in Bitcoin, Gemini en mogelijk andere cryptocurrencies. Ze zijn ook eigenaar van Winklevoss Capital, een durfkapitaalbedrijf dat heeft geïnvesteerd in verschillende bedrijven zoals Angelist, Animoca Brands, August, Filecoin, Flexport, Messari, Stacks, Work & Co en Tezos.