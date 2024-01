Wat nu voor CAKE nu PancakeSwap 8,5 miljoen tokens verbrandt?

De gedecentraliseerde uitwisseling met meerdere ketens PancakeSwap heeft opnieuw een grote tokenburn onthuld. Maandag deelde het team dat bij de laatste brandwond voor de native token CAKE van het DEX-platform 8,5 miljoen tokens permanent uit de circulatie werden gehaald.

De verbranding, die deel uitmaakt van de algemene economische routekaart voor PancakeSwap, volgt op de recente vermindering van het maximale CAKE-aanbod van 750 miljoen naar 450 miljoen. De stemming van de community over de vermindering van het CAKE-aanbod met 300 miljoen vond eind december vorig jaar plaats.

Een paar dagen voorafgaand aan de stemming verbrandde PancakeSwap 10 miljoen tokens. Deze laatste verbranding betrof CAKE-tokens ter waarde van meer dan $25 miljoen.

Verbrande tokens waren afkomstig van handelskosten op de AMM V2, AMM V3 en niet-AMM, inclusief eeuwigdurende en positiemanager. Burned CAKE was ook afkomstig van voorspelling, loterij, NFT en games.

Wat nu voor de prijs van CAKE?

Zoals het team benadrukte bij het voorstel om het maximale aanbod terug te brengen tot 450 miljoen, zou de impact op lange termijn kunnen zijn op de stabiliteit en adoptie van het project in het gedecentraliseerde financiële (DeFi) ecosysteem.

Maar de aanzienlijke tokenburns van PancakeSwap vielen vaak samen met opmerkelijke prijsbewegingen voor het native token. Burn-mechanismen in het cryptolandschap maken deel uit van de tokenomics die volgens marktexperts kunnen resulteren in waardestijging van een token op de lange termijn.

Zoals uit de recente stemming blijkt, steunt de PancakeSwap-gemeenschap deze regelmatige CAKE-verbrandingen. Ze staan ook achter andere initiatieven die erop gericht zijn het project een voorsprong te geven op concurrerende platforms. Als zodanig zou deze laatste stap het sentiment kunnen versterken, te midden van de bullish verwachtingen van de bredere markt.

Momenteel ligt de prijs van CAKE rond de $2,95, ongeveer 1,2% hoger in de afgelopen 24 uur. De koers is de afgelopen twee weken echter gedaald, nadat de koerswinsten eind december een hoogtepunt van $3,94 bereikten. Dat voordeel viel samen met de symbolische verbranding en de vermindering van het aanbod.

Als het sentiment verbetert na de bredere marktdalingen van de afgelopen dagen, zou CAKE kunnen proberen de controle terug te winnen rond de recente piek. De keerzijde zou kunnen zijn dat kopers proberen de regio van $2,00-$2,50 te verdedigen.