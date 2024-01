OKX verkrijgt voorwaardelijke licentie voor virtuele activadiensten in Dubai

Crypto-uitwisseling OKX is goedgekeurd door de Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) om uitwisselingsdiensten aan te bieden. OKX zegt echter dat de licentie pas operationeel zal zijn als de beurs aan verdere wettelijke vereisten voldoet. OKX General Manager voor de MENA-regio, Rifad Mahasneh, gaf commentaar:

We werken er samen met de VARA aan om aan een aantal voorwaarden te voldoen voordat we kunnen lanceren, en we werken eraan om dit de komende weken te doen.

Eenmaal operationeel zal OKX, via haar dochteronderneming in het Midden-Oosten, spot- en fiat-handelsdiensten kunnen aanbieden aan institutionele en particuliere beleggers.

De VASP-licentie komt maanden nadat OKX in juni 2023 een Minimal Viable Product (MVP) Preparatory-licentie had verdiend van de toezichthouder in Dubai. Dankzij de voorbereidende licentie kon de beurs voldoen aan de randvoorwaarden die nodig zijn voor MVP-operaties in de regio.

Dubai streeft ernaar een mondiale crypto-hub te worden

De toekenning van de VASP-licentie aan OKX vindt plaats op een moment dat toezichthouders in Dubai en de Verenigde Arabische Emiraten streven naar een mondiaal knooppunt voor innovaties op het gebied van digitale activa. Dit volgt op de wet op virtuele activa van Dubai die in maart 2022 werd aangenomen en die een juridisch kader creëerde voor cryptocurrencies in de regio.

Today, we approved the virtual assets law and established the Dubai Virtual Assets Regulatory Authority. A step that establishes the UAE’s position in this sector. The Authority will cooperate with all related entities to ensure maximum transparency and security for investors. pic.twitter.com/LuNtuIW8FM — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 9, 2022

Verschillende andere wereldwijde beurzen zijn ook goedgekeurd voor digitale activadiensten in Dubai. Binance verkreeg zijn VASP-licentie in maart 2022, waardoor het de bevoegdheid kreeg om beperkte uitwisselingsdiensten aan te bieden aan vooraf gekwalificeerde beleggers. In november 2023 kreeg Crypto.com ook een VASP-licentie voor specifieke virtuele activadiensten in Dubai.

De stappen van Dubai staan in schril contrast met andere toezichthouders, die sceptisch blijven over cryptocurrencies. Beurzen als Binance hebben te maken met hindernissen op regelgevingsgebied in markten als de VS en India. Mahasneh van OKX zegt dat de samenwerking met de toezichthouder in Dubai de cruciale rol onderstreept van goed gedefinieerde regelgeving bij het verbeteren van verantwoorde crypto-innovatie.