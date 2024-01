De cryptomarkt is een mini-winterperiode ingegaan nu de recente rally wegebt en beleggers nadenken over de goedkeuring van een Bitcoin ETF vorige week. Bitcoin bleef onder druk staan op $43.000, terwijl de totale marktkapitalisatie van alle digitale valuta is afgenomen tot $1,76 biljoen.

Verkoop van Bitbot-tokens gaat van start

Cryptocurrencies zijn niet de enige activa die het moeilijk hebben, nu aandelen en grondstoffen zich hebben teruggetrokken nu de hoop op renteverlagingen afneemt. Amerikaanse aandelenindices zoals de Dow Jones, Nasdaq 100 en Russell 2000 hebben zich allemaal teruggetrokken. Wereldwijd zijn dat indexen zoals de Nifty 50 en ook de Hang Seng crashte hard.

Toch doet Bitbot, een bedrijf dat woensdag zijn symbolische verkoop lanceerde, het goed omdat het investeerders van over de hele wereld aantrekt. Volgens zijn website heeft Bitbot bijna $30.000 opgehaald, een paar uur nadat de tokenverkoop begon. De ontwikkelaars streven ernaar om in de eerste fase $200.000 op te halen voordat ze de prijs geleidelijk verhogen.

Tokenverkoop is een populaire route geworden voor cryptoprojecten om geld in te zamelen. Deze verkopen brachten in 2023 miljoenen dollars op en analisten verwachten dat de groei dit jaar sterker zal zijn naarmate de rente begint te dalen. Er is ook een mogelijkheid dat de vraag zal stijgen nadat Bitcoin in april een halving heeft doorgemaakt.

Veel mensen die in token presale hebben geïnvesteerd, hebben de afgelopen maanden een fortuin verdiend. Op het hoogtepunt had Metacade bijvoorbeeld een marktkapitalisatie van meer dan $32 miljoen, hoger dan de $15 miljoen die de ontwikkelaars ophaalden met hun tokenverkoop.

Wat is Bitbot?

Bitbot is een bedrijf dat de crypto-handelsindustrie wil veranderen. Het doel is om dat te doen door een zelfbehoudende handelsbot te creëren die handelaren zal helpen de handel te automatiseren en in de loop van de tijd sterke resultaten te genereren. Het biedt prestaties van institutioneel niveau, een soepele gebruikerservaring en een bliksemsnelle uitvoering.

Het belangrijkste is dat Bitbot ingebouwde anti-rug-algoritmefuncties heeft die helpen risico’s op de markt preventief te detecteren en te verminderen. In deze whitepaper lees je meer over de bot.

Bitbot zal worden aangedreven door het $BITBOT-token, dat verschillende functies zal hebben, zoals het delen van inkomsten, exclusieve toegang tot functies in het ecosysteem en deelname van de gemeenschap. Het zal ook worden gebruikt om toegang te betalen en het bestuur te bevorderen wanneer het volledig gedecentraliseerd wordt.

$BITBOT heeft een leveringslimiet van 1 miljard tokens. Volgens de tokenomics zal 20% hiervan naar de ontwikkeling gaan, terwijl 30% via het wederverkoopproces aan het publiek zal worden aangeboden. Andere tokens zullen gaan naar marketing, treasury, community en liquiditeit.

Is $BITBOT een goede koop?

Investeren in crypto-tokens is een zaak met een hoog risico en hoge beloning. Als het werkt, kan het proces zeer lonend zijn, zoals we hebben gezien bij tokens als Pepe en Bonk. De eerste investeerders in deze tokens verdienden een fortuin toen ze in 2023 een enorme vlucht namen.

Daarom is de regel dat mensen slechts een klein deel van hun geld in deze tokens mogen investeren. In dit geval zullen ze sterke rendementen zien als de tokenprijs stijgt. Aan de andere kant, als het token instort, zullen hun verliezen minimaal zijn.