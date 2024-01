Bitbot: aftellen naar de presale van de Telegram-handelsbot om te concurreren met collega’s en 100x winst te leveren

Vanaf juli 2023 werden investeerders van de op Telegram gebaseerde beurs Unibot (UNIBOT) getrakteerd op een onverwacht geschenk. Dankzij dubbelcijferige winsten overtrof het token een waardering van 200x, en UNIBOT vloog voorbij de prijs van $200. De winst was niet toevallig, aangezien de aantrekkingskracht van op Telegram gebaseerde bots groeide. Hoewel UNIBOT vandaag de dag op de helft van zijn recordniveau handelt, illustreren de winsten de populariteit van niche-tokens. Nu zijn beleggers zich aan het opwarmen voor een andere Telegram-handelsbot die meer functies en potentieel biedt. De Bitbot presale begint op 17 januari 2024 en het potentieel is meer dan 100x. We duiken dieper in dit project en helpen ontdekken waarom het vóór de lancering een sensatie was.

Over Bitbot

Copy link to section

Bitbot is een zelfbehoudende handelsbot die zich op het berichtenplatform Telegram bevindt. Hiermee kunnen gebruikers cryptocurrencies verhandelen via hun koude portemonnee. Misschien is een belangrijke vraag die in de hoofden van beleggers blijft hangen: waarom Bitbot?

We herinneren ons allemaal de dramatische retailwaanzin op GameStop- en AMC Entertainment-aandelen in 2021. Kleine investeerders bundelden hun krachten om de grote wapens te slim af te zijn in beide op de detailhandel geïnspireerde meme -aandelenhandelsevenementen. De gebeurtenissen toonden de macht van de detailhandel in de handel en hun onophoudelijke zoektocht naar middelen en steun.

Bitbot wil particuliere beleggers de middelen en het platform bieden om de leiding over hun handel te nemen. Naast het mogelijk maken van veilige bewaring van activa, biedt de bot investeerders technologie van institutionele kwaliteit. Hierdoor kunnen kleinere beleggers berekende marktrisico’s nemen en cruciale spelers worden. De bot wordt ook geleverd met een ultra-intuïtieve interface voor gemakkelijke navigatie en deelname.

Maar er zijn harde lessen geleerd, en Telegram-bots zijn niet zonder controverse geweest. Unibot was het slachtoffer van een hack waarbij ongeveer $560.000 verloren ging, waardoor het token vorig jaar met 40% crashte. Banana Gun, een ander Telegram-bottoken, verloor in september binnen drie uur meer dan 99%. Dit was na een vermoedelijke tapijttrekking die schokgolven over de markt veroorzaakte. Een onvermijdelijke vraag is: zou Bitbot hetzelfde ongeluk kunnen ondergaan?

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Het is interessant hoe Bitbot de valkuilen van zijn voorgangers heeft vermeden. In tegenstelling tot zijn rivalen, die gebruikersactiva en privésleutels bezitten, vertrouwt Bitbot op ultraflexibel portefeuillebeheer. De portemonnee wordt versterkt door de MPC Custodial API, waarbij de privésleutel wordt vervangen door individuele sleutelaandelen. Omdat geen enkele partij toegang heeft tot de volledige sleutel, overwint Bitbot de beveiligingskwetsbaarheden van zijn collega’s.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Bitbot is trots op zijn extra beveiligingsfuncties. Het omvat Knightsafe, een gedecentraliseerde en open source-service voor zelfbewaring van digitale activa. Anderen omvatten de anti-MEV Bot voor blockchain-monitoring en anti-rug-functies om investeerders veilig te houden. Het potentieel voor Bitbot om de lieveling van investeerders te worden en mooi terug te keren, is eenvoudigweg robuust.

Zou Bitbot in 2024 100x in waarde kunnen stijgen?

Copy link to section

Het is de perfecte timing voor de lancering van Bitbot, die komt wanneer de markt zich opwarmt voor een bull run. Bitcoin steeg onlangs naar bijna $50.000, wat samenviel met de goedkeuring van de eerste spot-ETF. Op dezelfde manier is de halvering van Bitcoin, die in april 2024 wordt verwacht, een nieuwe bullish trigger.

Bitcoin wordt beschouwd als een barometer voor de rest van de sector, wat aanleiding geeft tot andere tokenaankopen en bullruns. Simpelweg: de komst van een bullish markt zou de waarde van Bitbot kunnen helpen ontsluiten.

Bovendien worden, zoals eerder vermeld, niche-tokens steeds populairder. Zelfs met de bear-cryptomarkt overschreden de handelsvolumes op de bots Unibot, Banana en Maestro de $5 miljard. De volumes onderstrepen handelsautomatisering als het volgende grote ding, met Bitbot als belangrijke speler.

Ondanks ongetwijfeld veiligheidsfouten is de handel in bottokens zoals Unibot getuige geweest van meer dan 200x winst. Met zijn superieure beveiligingsmodel heeft Bitbot een vergelijkbaar en hoger potentieel. Een voorspelling van 100x is dus vrij conservatief, gezien de historische prijsontwikkelingen.

Samenvallend met de bullish markt en de aantrekkelijke prijs van $0,01, is Bitbot een token om in de gaten te houden. In de toekomst is het doel om BITBOT op de beste beurzen te noteren en een marktkapitalisatie van $1 miljard te bereiken. Investeerders kunnen de website van het project bezoeken om het token te kopen zodra de presale begint.